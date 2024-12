Veja como declarar o Imposto de Renda 2025 e quem terá isenção com nova proposta

Saiba o que é preciso para declarar o IRPF em 2025, quem deve enviar e como garantir a restituição. Confira os critérios e documentos necessários.

Estamos há poucos dias de 2025. Isso quer dizer que é bom já ir se preparando para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

O processo, realizado todos os anos, exige atenção para que nenhuma informação importante fique de fora. Mas calma, não é um “bicho de sete cabeças”!

A Receita Federal já definiu as regras e obrigatoriedades para o envio da declaração no próximo ano. Confira abaixo quem deve declarar, quais documentos são necessários e as novidades relacionadas à isenção.

Veja quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2025, quais documentos organizar e as novidades sobre isenção para trabalhadores com até R$ 5 mil de renda. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2025?

A Receita Federal estabelece critérios claros para determinar quem está obrigado a declarar o IRPF. São eles:

Recebimento de rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 no ano;

superiores a no ano; Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40.000,00 ;

acima de ; Receita bruta de atividade rural acima de R$ 142.798,50 ;

acima de ; Operações realizadas em bolsas de valores , independentemente do valor;

, independentemente do valor; Posse de bens ou direitos com valor superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro ;

com valor superior a em ; Pessoas que passaram a residir no Brasil em 2024.

Documentos necessários para a declaração do IRPF em 2025

Para realizar a declaração do Imposto de Renda sem complicações, é importante organizar documentos essenciais com antecedência. A lista inclui:

Documentos pessoais : CPF, título de eleitor, comprovante de residência e informações de dependentes e alimentandos;

: CPF, título de eleitor, comprovante de residência e informações de dependentes e alimentandos; Recibo da declaração anterior : caso não possua, o documento pode ser acessado no site da Receita Federal ;

: caso não possua, o documento pode ser acessado no ; Despesas com saúde e educação : notas fiscais e recibos de consultas, tratamentos médicos, mensalidades escolares, entre outros;

: notas fiscais e recibos de consultas, tratamentos médicos, mensalidades escolares, entre outros; Comprovantes de pensão alimentícia : informações sobre pagamentos realizados ou recebidos;

: informações sobre pagamentos realizados ou recebidos; Transações de bens e ganho de capital : documentos de compra, venda ou posse de imóveis e veículos;

: documentos de compra, venda ou posse de imóveis e veículos; Informes de rendimento: fornecidos por empregadores, bancos e outras instituições financeiras.

Ter todos esses documentos organizados facilita o preenchimento da declaração e ajuda a evitar problemas como informações incorretas ou atraso no envio.

Isenção do Imposto de Renda: trabalhadores podem ser beneficiados

Uma das novidades anunciadas recentemente pelo Governo Federal foi a proposta de isenção do IRPF para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Caso a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional, cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros estarão isentos da declaração.

Veja quem poderá se beneficiar com a nova medida:

Trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil ;

; Servidores públicos municipais : recebem, em média, R$ 2.616,28 , segundo o Atlas do Estado Brasileiro;

: recebem, em média, , segundo o Atlas do Estado Brasileiro; Servidores estaduais : média de R$ 4.687,50 ;

: média de ; Servidores federais: pelo menos 27,5% recebem até R$ 5 mil.

A proposta tem como objetivo beneficiar trabalhadores de diversas categorias, sobretudo aqueles com menor renda. A medida ainda precisa ser aprovada para que entre em vigor em 2025.

Como garantir a restituição do IRPF?

Os contribuintes que têm direito à restituição devem ficar atentos ao preenchimento correto da declaração, especialmente em relação às despesas dedutíveis. Entre elas estão:

Gastos com saúde : consultas médicas, exames e tratamentos;

: consultas médicas, exames e tratamentos; Despesas com educação : mensalidades escolares e cursos de graduação;

: mensalidades escolares e cursos de graduação; Pensão alimentícia: desde que devidamente registrada em contrato judicial.

Para aumentar as chances de restituição, é importante declarar todas as deduções permitidas e conferir os dados antes do envio.

Com a proximidade do período de declaração, é essencial se organizar para evitar contratempos. Quem se enquadra nos critérios de obrigatoriedade ou busca garantir a restituição deve reunir os documentos necessários e acompanhar as novidades relacionadas à isenção.