Reels do Instagram: 5 truques que você precisa conhecer hoje mesmo

Reels do Instagram tem recursos escondidos que podem mudar sua forma de assistir. Com comandos simples, a experiência se torna mais prática e confortável.

Os reels do Instagram fazem parte do dia a dia de muitas pessoas. Porém, nem todos sabem que há funções escondidas que tornam o uso mais fácil e rápido. Com simples gestos na tela, dá para melhorar a experiência de quem assiste aos vídeos.

Em princípio, essas funções não exigem conhecimento técnico nem aplicativos extras. O que você precisa é de atenção aos detalhes da tela. Assim, com pequenos toques, é possível mudar como os vídeos são vistos no celular.

A maioria dos comandos pode ser feita durante o uso, sem precisar sair do vídeo. Isso significa que o usuário tem mais controle sem complicação. Por isso, vale a pena entender como cada função pode ajudar.

Funções desconhecidas nos Reels do Instagram permitem mais controle durante os vídeos. Gestos rápidos ajudam quem busca praticidade no uso do aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Truques para utilizar no reels do Instagram

Confira abaixo:

1. Acelerar reels com apenas um toque

Atualmente, um dos recursos mais úteis é a opção de aumentar a velocidade. Para isso, é só pressionar uma das bordas da tela enquanto o vídeo está rodando. O conteúdo começa a passar duas vezes mais rápido.

Muitas pessoas usam essa função quando o vídeo é longo ou repetitivo. Assim, o tempo de visualização diminui sem atrapalhar o entendimento. Além disso, o áudio também acompanha a velocidade. Ou seja, nada fica para trás. É uma maneira prática de aproveitar melhor o tempo durante o uso da rede social.

Aproveite e confira também:

2. Deixar o vídeo em tela cheia com um gesto

O Instagram mostra ícones e legendas o tempo todo, o que pode atrapalhar. Para limpar a tela e assistir com mais foco, basta fazer um gesto de pinça com dois dedos. Isso esconde os botões e textos automaticamente.

Quem usa o recurso diz que a visualização fica mais confortável. É útil para vídeos com muitos detalhes ou imagens importantes. Caso queira voltar à tela original, o processo é simples. Basta tocar no canto inferior direito e os elementos visuais aparecem de novo. Assim, o controle continua nas mãos do usuário.

3. Pausar o vídeo de forma rápida e fácil

Em alguns momentos, é necessário parar o vídeo para fazer outra coisa. Para isso, toque uma vez na tela e a reprodução será pausada. Depois, toque no botão de play e o vídeo continua do mesmo ponto. Esse recurso facilita muito o uso no dia a dia.

Por exemplo, se alguém chama ou o telefone toca, você pode parar o vídeo sem perder nada. Quando volta, o conteúdo está ali, pronto para continuar. Além do mais, essa função ajuda quem quer rever uma parte sem precisar voltar tudo. Com um simples toque, é possível controlar o que se vê com mais liberdade.

4. Congelar a imagem durante o vídeo

Outra função interessante é congelar o vídeo em um momento específico. Para isso, toque e segure o centro da tela. A imagem para imediatamente, sem exibir ícones ou textos. Esse recurso é útil para quem quer tirar uma foto da tela.

Com a imagem limpa, fica mais fácil salvar informações importantes. Isso ajuda muito quem gosta de guardar ideias ou cenas específicas. Por esse motivo, o comando é muito usado por criadores de conteúdo. Eles conseguem capturar imagens sem distrações e com boa qualidade, tudo sem sair do aplicativo.

5. Acessar o perfil do criador com um deslize

Durante o vídeo, dá para ver o perfil de quem postou sem sair do reels. Basta arrastar a tela para a esquerda. A conta do criador aparece na hora, com todas as outras postagens visíveis. Isso ajuda quem quer acompanhar mais vídeos da mesma pessoa.

Com esse movimento, é possível seguir o perfil, curtir outras postagens e até enviar mensagem. Tudo isso de maneira simples e direta. Depois disso, se quiser voltar ao vídeo original, basta deslizar para a direita. Assim, o conteúdo volta ao ponto onde você parou. Nenhuma informação é perdida.

Dicas simples que mudam o uso do aplicativo

Esses truques não aparecem nas configurações. Por isso, muita gente passa por eles sem notar. Agora que você conhece, pode usar todos a partir de hoje. Vale lembrar que os reels do Instagram continuam mudando com o tempo.

Novas atualizações podem trazer ainda mais funções úteis. Por isso, é bom ficar atento às mudanças do aplicativo. Com esses gestos simples, assistir aos vídeos fica mais agradável e rápido. São comandos que funcionam para todos, sem custo e sem complicação. Basta praticar para não esquecer.