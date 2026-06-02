PT atribui aumento de tarifas dos EUA à família Bolsonaro

O governo dos Estados Unidos anunciou a implementação de uma nova tarifa de 25% sobre produtos importados do Brasil, uma decisão que gerou repercussão no país. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (1º) e está relacionado a investigações sobre práticas comerciais brasileiras que seriam prejudiciais aos interesses americanos.

A investigação que levou a essa ação teve início em julho de 2025, a pedido do então presidente Donald Trump. A medida foi fundamentada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite a contestação de práticas que o governo americano considera desleais. Entre as práticas citadas estão questões relacionadas ao comércio digital, ao uso de serviços de pagamento instantâneo, como o Pix, além de preocupações como desmatamento ilegal e a necessidade de ações mais efetivas contra a corrupção no Brasil.

Com essa nova tarifa, alguns produtos, como carne bovina, café, terras raras, minerais e aeronaves, foram isentos de cobrança adicional. A nova tarifa começará a valer a partir de 15 de julho.

O secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, atribuiu parte da responsabilidade pelo tarifaço a ações do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência do país. Valadares insinuou que o senador, ao se reunir com Trump e pedir a inclusão de facções criminosas brasileiras na lista de grupos terroristas, pode ter influenciado essa decisão.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, negou as acusações e afirmou que pediu a Trump que não impusesse essas tarifas ao Brasil. Ele se encontrou com o presidente dos EUA na Casa Branca na semana anterior, acompanhado de seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, e do jornalista Paulo Figueiredo.

Valadares afirmou que a atitude da família Bolsonaro pode estar alinhada com interesses pessoais, sugerindo que as ações de Flávio estariam mais voltadas à defesa de sua família diante da Justiça do que ao interesse nacional. Ele também ressaltou que as eleições de 2026 serão cruciais para o futuro do país, posicionando Lula como defensor da soberania brasileira.

Este novo cenário de tarifas e acusações políticas traz à tona questões importantes sobre as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, além de suscitar debates sobre a política interna e a candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro.