SBT termina colaboração com o pastor Deive Leonardo

O SBT anunciou o encerramento da parceria com Deive Leonardo, que apresentava o programa “Bom Dia Esperança”. A decisão foi tomada em comum acordo entre o canal e o evangelista. Embora o programa não esteja mais em produção, os episódios já gravados continuarão sendo exibidos na programação até 19 de julho.

“Bom Dia Esperança” tinha como objetivo transmitir mensagens de fé, esperança e reflexões bíblicas. Nos últimos meses, o programa passou por algumas mudanças na grade da emissora. Após estrear com exibições diárias, ele passou a ser apresentado somente nas manhãs de domingo, como parte do “SBT Notícias”.

A entrada de Deive Leonardo na emissora foi um marco significativo, já que ele foi o responsável pelo primeiro programa religioso do SBT, que, por muitas décadas, havia se mantido distante desse tipo de conteúdo por decisão editorial de Silvio Santos.

Apesar do término da parceria, a emissora afirmou que mantém as portas abertas para possíveis participações futuras do comunicador em outros programas. Agradecendo pela colaboração, a emissora destacou a dedicação de Deive Leonardo e o impacto que seu trabalho teve na programação.

Em um comunicado, a equipe de Deive enfatizou que o encerramento não é um fim definitivo, mas uma transição para novos caminhos. Eles expressaram gratidão pelas experiências compartilhadas e a certeza de que novas oportunidades surgirão no futuro. O SBT reiterou seu agradecimento e desejou sucesso ao comunicador em seus projetos.