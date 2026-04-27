Inauguração da ponte de Guaratuba é adiada para 1º de maio

A inauguração da Ponte de Guaratuba, prevista para a próxima quarta-feira (29), foi adiada devido à previsão de chuvas intensas, ventos fortes e raios no Litoral do Paraná. A nova data para a cerimônia é na sexta-feira (1º), que coincide com o feriado do Dia do Trabalhador. O evento acontecerá na cabeceira da ponte, em Guaratuba, a partir das 16 horas.

O governo do estado explicou que a cerimônia será dividida em duas partes. A primeira, exclusiva para autoridades e convidados, ocorrerá na cabeceira da ponte. Em seguida, haverá um momento público, que incluirá o hasteamento da bandeira do Paraná perto do trecho estaiado da ponte, seguido de um show com fogos de artifício, drones e uma iluminação especial. O acesso ao público será liberado apenas após a conclusão dessa apresentação.

Os moradores de Guaratuba e Matinhos poderão assistir ao espetáculo de locais estratégicos nas regiões de Caieiras e da Prainha, que foram escolhidos por oferecerem as melhores vistas. Além disso, a inauguração será transmitida ao vivo pela TV Paraná Turismo e pelas redes sociais do Governo do Estado.

Para aqueles que desejam participar da inauguração, algumas orientações foram divulgadas:

– O acesso ao espaço da Ponte de Guaratuba será permitido somente após o término do show de fogos e drones. Haverá bloqueios nas áreas próximas às cabeceiras antes desse momento.

– Os melhores pontos para assistir ao show são os locais de Caieiras e Prainha, que contarão com telões e arquibancadas.

– O ferry boat que faz a travessia entre os municípios continuará funcionando durante todo o evento.

A Ponte de Guaratuba, que será inaugurada pelo governador Ratinho Junior, é uma obra esperada há mais de 40 anos. O projeto custou aproximadamente R$ 400 milhões e encerra a dependência do ferry boat para a travessia na baía, interligando os municípios de Matinhos e Guaratuba. Com 1.240 metros de extensão, a ponte possui quatro faixas para veículos, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas e ciclovias, totalizando mais de três quilômetros se contados os acessos em ambas as extremidades.