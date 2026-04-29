5 sinais de que você deve cuidar da sua saúde mental agora

Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do carro que você tanto ama. Embora a conversa sobre saúde mental tenha avançado bastante, ainda vemos muita gente no volante da vida ignorando os sinais de que algo não vai bem emocionalmente.

A neuropsicóloga Aline Graffiette, CEO da Mental One, destaca que a rotina corrida e a chuva de estímulos do dia a dia fazem com que as pessoas deixem de lado essas questões. “Muitas vezes, só vamos atrás de ajuda quando já estamos atolados em sofrimento. A saúde mental também pede manutenção preventiva. É preciso ficar atenta aos sinais, mesmo os mais sutis”, explica.

Então, que tal dar uma olhada em alguns desses sinais que podem estar indicando que é hora de cuidar do seu bem-estar emocional?

1. Cansaço constante, mesmo após descansar

Sentir-se exausto o tempo todo, mesmo sem uma razão física aparente, pode ser um sinal de sobrecarga emocional. Imagine que, assim como o motor de um carro que trabalha em alta rotação o tempo todo, sua mente também precisa de uma pausa. “Quando estamos sob estresse ou ansiedade, o cérebro fica em estado de alerta. Isso consome muita energia e pode gerar uma sensação permanente de esgotamento”, conta Aline.

2. Irritabilidade ou mudanças de humor frequentes

Se você se sente irritado ou muda de humor com facilidade, pode ser que sua mente esteja sobrecarregada. “Sob pressão constante, perdemos a tolerância. Pequenas situações passam a gerar reações desproporcionais”, explica a neuropsicóloga. E quem nunca sentiu o sangue subir num engarrafamento, não é mesmo?

3. Dificuldade de concentração

Problemas para focar em tarefas do dia a dia, esquecimentos frequentes ou aquela sensação de mente “confusa” também estão relacionados ao excesso de estresse. Imagine tentar dirigir em alta velocidade com um para-brisa embaçado; o cérebro sobrecarregado tem dificuldade de organizar informações e manter a atenção.

4. Alterações no sono

Dormir mal ou acordar muitas vezes à noite são sinais comuns de desequilíbrio emocional. “O sono é dos primeiros aspectos afetados quando a saúde mental não vai bem. Pensamentos acelerados e preocupações são como uma pista cheia de buracos que te impedem de descansar”, afirma Aline. Você provavelmente já percebeu que uma boa noite de sono é como combustível para o dia, certo?

5. Perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas

Quando você começa a deixar de lado hobbies e atividades que costumavam proporcionar alegria, isso pode ser um sinal de alerta. “Esse afastamento frequentemente indica que algo precisa de atenção emocional”, explica Aline. É como quando você começa a ignorar as luzes do painel do seu carro; pode parecer pequeno, mas se não for tratado, pode se transformar em um grande problema.

Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e desenvolver formas mais saudáveis de lidar com os desafios do dia a dia. E, assim como um carro precisa de serviços regulares para funcionar bem, nossa mente também merece uma atenção especial.