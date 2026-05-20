Descubra 4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários

Vídeos com receitas caseiras para clarear os dentes e promessas de um “sorriso perfeito” estão bombando nas redes sociais. O problema? Essa busca por soluções rápidas pode acabar em dor de cabeça, ou melhor, dor de dente. Especialistas estão preocupados com os riscos que essa automedicação traz para a saúde bucal, especialmente quando a galera decide fazer tratamentos por conta própria, sem orientação profissional.

Entre as receitas mais populares estão o bicarbonato de sódio, carvão ativado e água oxigenada, além daquelas histórias de que dá para comprar alinhadores pela internet e tudo bem. Mas será que isso é mesmo seguro? Vamos dar uma olhada nos mitos e verdades que circulam por aí.

O Guilherme Andrade Lima, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, explica que o uso indevido dessas dicas de internet pode causar problemas sérios, como sensibilidade, desgaste do esmalte e até lesões na gengiva. Muitas vezes, o que parece inofensivo pode resultar em consequências irreversíveis. Então, cuidado com essas dicas que mostram uma solução mágica para o seu sorriso!

Mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

Vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre esses tratamentos dentários caseiros que vivem aparecendo nas redes sociais e entender como eles podem impactar nossa saúde bucal:

1. Bicarbonato clareia os dentes

Parcialmente verdade. O bicarbonato pode realmente ajudar a remover manchas superficiais, mas cuidado: se usado com frequência, ele pode desgastar o esmalte dental. E, convenhamos, ninguém quer perder o brilho dos dentes!

2. Água oxigenada pode substituir clareamento dental

Mito. Usar água oxigenada de forma inadequada pode levar a irritações e até lesões na boca. Um risco desnecessário, não é mesmo?

3. Alinhadores comprados pela internet funcionam como o tratamento profissional

Mito. Sem uma avaliação odontológica, esses alinhadores podem causar problemas de mordida e movimentação errada dos dentes. É como tentar consertar a direção do carro sem entender nada de mecânica.

4. Receitas virais podem prejudicar a saúde bucal

Verdade. Algumas dessas práticas podem agravar problemas já existentes e atrasar um diagnóstico correto. Às vezes, a pressa em ter um sorriso perfeito pode fazer a gente perder mais do que um dente.

O Guilherme destaca que qualquer procedimento dentário deve sempre ser acompanhado por um profissional. Procurar soluções rápidas nas redes sociais é tentador, mas não pode colocar sua saúde em risco. Então, antes de decidir fazer qualquer coisa com seus dentes, que tal uma visita ao dentista?