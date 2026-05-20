Saúde

Descubra 4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários

Autor Rodrigo Campos
4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros
4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

Vídeos com receitas caseiras para clarear os dentes e promessas de um “sorriso perfeito” estão bombando nas redes sociais. O problema? Essa busca por soluções rápidas pode acabar em dor de cabeça, ou melhor, dor de dente. Especialistas estão preocupados com os riscos que essa automedicação traz para a saúde bucal, especialmente quando a galera decide fazer tratamentos por conta própria, sem orientação profissional.

Entre as receitas mais populares estão o bicarbonato de sódio, carvão ativado e água oxigenada, além daquelas histórias de que dá para comprar alinhadores pela internet e tudo bem. Mas será que isso é mesmo seguro? Vamos dar uma olhada nos mitos e verdades que circulam por aí.

O Guilherme Andrade Lima, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, explica que o uso indevido dessas dicas de internet pode causar problemas sérios, como sensibilidade, desgaste do esmalte e até lesões na gengiva. Muitas vezes, o que parece inofensivo pode resultar em consequências irreversíveis. Então, cuidado com essas dicas que mostram uma solução mágica para o seu sorriso!

Mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

Vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre esses tratamentos dentários caseiros que vivem aparecendo nas redes sociais e entender como eles podem impactar nossa saúde bucal:

1. Bicarbonato clareia os dentes

Parcialmente verdade. O bicarbonato pode realmente ajudar a remover manchas superficiais, mas cuidado: se usado com frequência, ele pode desgastar o esmalte dental. E, convenhamos, ninguém quer perder o brilho dos dentes!

2. Água oxigenada pode substituir clareamento dental

Mito. Usar água oxigenada de forma inadequada pode levar a irritações e até lesões na boca. Um risco desnecessário, não é mesmo?

3. Alinhadores comprados pela internet funcionam como o tratamento profissional

Mito. Sem uma avaliação odontológica, esses alinhadores podem causar problemas de mordida e movimentação errada dos dentes. É como tentar consertar a direção do carro sem entender nada de mecânica.

4. Receitas virais podem prejudicar a saúde bucal

Verdade. Algumas dessas práticas podem agravar problemas já existentes e atrasar um diagnóstico correto. Às vezes, a pressa em ter um sorriso perfeito pode fazer a gente perder mais do que um dente.

O Guilherme destaca que qualquer procedimento dentário deve sempre ser acompanhado por um profissional. Procurar soluções rápidas nas redes sociais é tentador, mas não pode colocar sua saúde em risco. Então, antes de decidir fazer qualquer coisa com seus dentes, que tal uma visita ao dentista?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

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