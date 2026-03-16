Saiba como proteger sua audição em shows e festivais

Na semana que vem, entre os dias 20 e 22 de março, São Paulo vai ferver com o Lollapalooza Brasil 2026, reunindo cerca de 250 mil pessoas. Se você é fã de música ao vivo, deve estar animado, mas é bom lembrar que curtir o som alto vem com alguns cuidados. Estar preparado para a chuva, se hidratar, comer bem e descansar entre os shows é super importante. E não podemos esquecer da nossa audição!

Um levantamento da Royal National Institute for Deaf People, lá do Reino Unido, mostrou que 58% dos jovens que frequentam festivais relatam algum tipo de perda auditiva. Isso é bastante preocupante! Estima-se que um entre cada três adultos no Reino Unido, cerca de 18 milhões de pessoas, enfrente esse tipo de problema.

A Dra. Ana Carolina Teles, uma otorrinolaringologista da Casa de Saúde São José, traz uma alerta importante. O som em shows pode ultrapassar 100 decibéis, enquanto o limite seguro é de apenas 85 dB. Para se ter uma ideia, com 100 dB, 15 minutos podem já causar danos às células ciliadas, que são cruciais para ouvir e manter o equilíbrio. Então, cuidado com as caixas de som! Quem já ficou perto de um show sabe que o som é potente demais, né?

Sintomas que indicam prejuízo auditivo

A exposição constante a sons altos pode trazer riscos sérios, como zumbidos, hipersensibilidade a sons (a famosa hiperacusia) e até surdez súbita. Os sinais de que sua audição pode estar sendo afetada incluem aquela sensação de ouvido cheio, zumbido que não vai embora, e a irritabilidade com barulhos que antes você nem reparava.

Esses sintomas podem ser temporários, mas olhar pela saúde auditiva é crucial. Vale a pena estar atento, pois as consequências podem variar de pequenos aborrecimentos a problemas auditivos permanentes.



Durante shows e eventos com música alta, usar protetores auriculares pode ser uma ótima estratégia para evitar danos permanentes à audição (Imagem: Lazy_Bear | Shutterstock)

Estratégias para proteger a audição durante eventos

Devido a esses riscos, o uso de protetores auriculares em festivais tem se tornado cada vez mais comum. A Dra. Ana Carolina sugere que esses protetores são uma grande ideia para quem ama música. Hoje em dia, existem modelos tecnológicos que minimizam a distorção do som.

Os chamados earplugs são ótimos para proteger a audição sem perder a qualidade do que você está ouvindo. Os melhores modelos possuem filtros de alta fidelidade, que reduzem o volume sem eliminar a experiência musical. Então, ao invés de deixar sua audição de lado, você investe nela!

Além dos protetores, a médica recomenda manter uma distância das caixas de som, usar aplicativos que monitoram os níveis de decibéis e fazer pausas auditivas sempre que possível. Curtir os shows com alguns intervalos para “respirar” também ajuda.

Então, bora se preparar para o Lollapalooza com tudo! Mantenha a diversão e a saúde auditiva em dia para aproveitar cada segundo do festival.