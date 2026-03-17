Motta afirma que não haverá discussão precipitada sobre escala 6×1

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que não haverá uma discussão apressada sobre o fim da escala 6×1 do trabalho no Brasil. Segundo ele, a tramitação do assunto por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) vai exigir que todos os envolvidos busquem um entendimento mais amplo.

As declarações de Motta foram feitas durante um almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é liderada pelo deputado Joaquim Passarinho e conta com a participação de 205 deputados e 46 senadores.

Motta destacou a importância de conduzir o debate com cautela. Ele disse: “Por mais que estejamos em ano de eleição, nós não vamos fazer esse debate de maneira atropelada, sem medir as consequências. Isso deve preocupar o próprio governo, já que um impacto negativo na economia não é bom para ninguém.”

Essa fala de Motta surgiu após o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, informar que o governo pretende apresentar um projeto de lei com urgência para acabar com a escala 6×1, se não houver agilidade por parte do Congresso Nacional.

O presidente da Câmara ainda ressaltou que os setores empresariais devem mostrar os efeitos práticos do fim da escala na economia. Ele acredita que o processo de uma PEC oferece tempo necessário para esse tipo de discussão mais aprofundada. “Todo setor representado deve se sentir satisfeito com o formato que estamos dando à discussão, pois isso força que todos busquem uma convergência”, disse Motta.

Além disso, ele mencionou que o governo havia intenção de enviar um projeto de lei com urgência sobre a questão, mas notou que essa proposta já não será mais encaminhada dessa forma. “Todos sabem que, se dependesse do governo e de alguns partidos aqui representados, o caminho não teria sido o de proposta de emenda à Constituição”, concluiu.

Esse tema é relevante, principalmente considerando que uma pesquisa recente indica que 70% da população apoiam o fim da escala 6×1, mostrando a relevância do assunto.