Eduardo Sterblitch integra o elenco de ‘Paraíso Perdido’

Eduardo Sterblitch foi escalado para interpretar Peixoto na nova série “Paraíso Perdido”, que será transmitida pela plataforma de streaming do Globo. A produção é uma adaptação livre de obras do renomado dramaturgo Nelson Rodrigues e será ambientada no Rio de Janeiro contemporâneo.

Na trama original de “Bonitinha, mas Ordinária”, Peixoto se envolve com sua cunhada, uma dinâmica que será adaptada na nova produção, refletindo questões atuais através de uma nova leitura dos conflitos rodriguianos. O ator, que havia sido convidado para participar da novela “Quem Ama Cuida”, optou por seguir no projeto de streaming.

“Paraíso Perdido” é escrito por George Moura e Sergio Goldenberg, que uniram várias peças de Nelson Rodrigues para criar uma narrativa inédita. A série não se restringe a um único texto, incorporando elementos de outros trabalhos do autor, como “A Mulher Sem Pecado”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”. O resultado será uma narrativa composta por 40 capítulos, com personagens e situações reorganizados dentro de uma nova trama.

Desde o início do desenvolvimento da série, em 2020, houve interés em contar com a atriz Marina Ruy Barbosa no elenco. Porém, sua participação depende de sua agenda, já que ela está comprometida com a segunda temporada da série “Tremembé”, disponível no Prime Video. Assim, o desenrolar das negociações para sua inclusão dependerá da conciliação entre os compromissos de ambas as produções.

As gravações de “Paraíso Perdido” estão previstas para começar no segundo semestre de 2023. A direção ficará a cargo de Joana Jabace, responsável por trazer a obra de Nelson Rodrigues para o formato de série, adaptando seus temas clássicos para a TV moderna.