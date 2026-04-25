China assume liderança na transição energética global com 30% da capacidade elétrica

Ministro das Relações Exteriores da China em Viagem pelo Sudeste Asiático

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, começou no dia 22 de abril uma viagem pelo Sudeste Asiático, que seguirá até o dia 26. Esse giro ocorre em um momento de tensões na região, com conflitos como a guerra civil em Mianmar e disputas de fronteira entre Camboja e Tailândia.

A agenda do ministro inclui reuniões com países que fazem parte da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático). O objetivo dessas conversas é fortalecer a cooperação política, econômica e de segurança na região. Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, destacou que as discussões pretendem aprofundar os laços bilaterais com foco em áreas como comércio, investimento, agricultura e infraestrutura regional.

Cooperação Espacial entre China e Paquistão

A China está se preparando para receber seu primeiro astronauta não chinês na estação espacial Tiangong. Esse acontecimento é fruto de um acordo assinado em fevereiro de 2025 entre a Agência Espacial Tripulada da China e a Comissão de Pesquisa Espacial e da Alta Atmosfera do Paquistão. Dois ex-pilotos militares foram selecionados como candidatos a astronautas, sendo que um deles fará parte da missão Shenzhou-24, programada para o final de 2026. Isso representa um avanço na cooperação espacial entre os dois países, destacando a importância de parcerias científicas entre nações em desenvolvimento.

Plano de Integração do Emprego Urbano-Rural na China

Em 15 de abril de 2026, três ministérios da China anunciaram um plano destinado a integrar o emprego nas áreas urbanas e rurais como parte do 15º Plano Quinquenal que abrange o período de 2026 a 2030. O objetivo é facilitar a mobilidade entre os mercados de trabalho rural e urbano e reduzir as barreiras que dificultam essa transição. Entre as medidas, estão a ampliação do acesso a fundos de previdência habitacional e educação pública para filhos de trabalhadores migrantes. Além disso, haverá um foco no crescimento do emprego por meio do turismo cultural e na revitalização do setor rural.

Repatriação de Soldados da Guerra da Coreia

Em um evento comovente no dia 22 de abril, a China e a República da Coreia realizaram uma nova troca de restos mortais de soldados do Corpo de Voluntários do Povo Chinês que faleceram durante a Guerra da Coreia. Nesta troca, foram repatriados doze conjuntos de restos mortais, juntamente com 146 pertences pessoais, para a cidade de Shenyang. Esta foi a 13ª entrega anual, totalizando 1.023 repatriações desde o início desse acordo bilateral de 2013. As negociações para essa troca seguiram encontros no nível mais alto entre os presidentes da China e da República da Coreia, que reforçaram o compromisso com questões históricas e humanitárias.

Avanços na Transição Energética

A China alcançou um novo marco em sua capacidade instalada de energia, atingindo cerca de 4 bilhões de quilowatts, o que corresponde a 30% do total global e é três vezes maior que o número nos Estados Unidos. Esse progresso foi alcançado em um período de cerca de dois anos, graças a um investimento significativo de 167,5 bilhões de yuans em infraestrutura elétrica, principalmente pela State Grid e pela China Southern Power Grid. A energia limpa agora representa 33,2% da produção de energia industrial do país.

Crescimento Industrial Significativo

O valor adicionado da indústria na China cresceu 6,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior. Todas as 31 regiões provinciais registraram alta, com mais de 80% dos setores industriais em expansão. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação destacou os avanços nas indústrias de alta tecnologia, com um aumento de 33,2% na produção de robôs e de 24,3% na fabricação de circuitos integrados. Além disso, o país possui quase 5 milhões de estações base 5G, demonstrando a contínua expansão da infraestrutura digital.

Conclusão do Programa Agrícola em Uganda

Recentemente, em 16 de abril de 2026, foi realizada uma oficina em Kampala para revisar o sucesso de um programa agrícola tripartite que atuou em Uganda nos últimos 14 anos. Esse projeto capacitou aproximadamente 100 mil pequenos agricultores e introduziu mais de 200 variedades de plantas. A iniciativa contou com a participação de mais de 60 especialistas agrícolas da China. Uganda se destacou como o primeiro país em desenvolvimento a cofinanciar um programa agrícola com um Fundo Fiduciário, ilustrando um modelo crescente de cooperação entre países do Sul.

Avanços na Certificação de Mineração Verde

O Ministério de Recursos Naturais da China informou que mais de 5 mil minas em todo o país agora atendem aos padrões de mineração verde, conforme a legislação revisada que entrou em vigor em julho de 2025. Na véspera do Dia Mundial da Terra, o ministério anunciou que cerca de 1.000 operações de mineração em nível nacional e 4.500 em nível provincial estão dentro das normas atuais. A nova regulamentação estabelece metas para 2028, exigindo que um percentual significativo das minas operacionais se adeque aos novos padrões.

Inovações em Baterias

A CATL apresentou no dia 21 de abril, durante o Super Tech Day em Pequim, a sua nova bateria Shenxing LFP, que pode carregar de 10% a 98% em apenas 6 minutos e 27 segundos. A empresa também atualizou suas linhas de baterias Qilin e Freevoy. Com a nova tecnologia em mãos, a CATL planeja implementar 4.000 estações de carregamento e troca de baterias em aproximadamente 190 cidades chinesas até o final de 2026, ampliando substancialmente sua rede de infraestrutura energética.

Avanços na Prevenção do Câncer e Cultura

A incidência de câncer de esôfago na China está em queda, com uma taxa média de redução de 4,5% ao ano, de acordo com dados do governo. O plano nacional para prevenção e controle do câncer, que vai até 2030, apresentou um aumento na taxa de sobrevida em cinco anos, passando de 40,5% em 2015 para 43,7% em 2022, com uma meta de 46,6% até 2030. O rastreamento para câncer de colo de útero e mama entre mulheres rurais atingiu 98%.

Além disso, o Festival Sanyuesan, celebrado em 19 de abril, reuniu diversas comunidades étnicas no sul da China para honrar Liu Sanjie, uma cantora folclórica da dinastia Tang. O evento incluiu feiras de música folclórica, danças, arremessos de bolas bordadas e a partilha de refeições, enriquecendo o tecido cultural da região.