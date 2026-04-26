André Lamoglia fala sobre o sucesso de ‘Os donos do jogo’ na Netflix

A série “Os Donos do Jogo” se destacou bastante na Netflix, tornando-se um dos principais títulos brasileiros da plataforma. Durante um evento no Rio de Janeiro, André Lamoglia, que interpreta o personagem Profeta, falou sobre o sucesso internacional da produção. Segundo ele, essa repercussão surpreendeu não apenas o público, mas também o elenco.

Lamoglia, de 28 anos, compartilhou que a dimensão global da série é impressionante. Ele revelou que, mesmo antes do lançamento, já se falava no potencial da produção, e agora ele se surpreende ao ver a recepção positiva fora do Brasil.

O trabalho de Lamoglia como Profeta foi particularmente desafiador. Ele descreveu o personagem como o mais complexo de sua carreira, exigindo dele uma entrega emocional intensa. Em um momento de profunda imersão, ele chegou a chorar no carro durante as gravações, mas transformou essa experiência dolorosa em dedicação ao papel.

O ator também comentou sobre sua experiência com a série espanhola “Elite”, que o levou a ser reconhecido em diferentes partes do mundo, um fenômeno que ainda o surpreende. Ele afirmou que é gratificante ser lembrado por seu trabalho em lugares tão distantes.

Antes de retomar as gravações da nova temporada, Lamoglia decidiu fazer uma pausa consciente. Ele pretende chegar ao set sem se preocupar com os detalhes da nova história, pois sabe que, ao começar, sua vida se concentrará completamente no projeto.

Em relação ao futuro, o ator não se limita a um formato específico de atuação. Ele comentou que o que realmente importa é o personagem e o desafio que ele traz, independentemente de ser uma novela, streaming ou teatro. Lamoglia lembrou de “Avenida Brasil” como uma das novelas que o marcou e também das produções mexicanas que assistia com sua avó, como “Amy, A Menina da Mochila Azul”. Vale destacar que ele já teve a oportunidade de trabalhar novamente com a atriz Danna Paola, com quem contracenou em “Elite”.

Assim, André Lamoglia se prepara para novos desafios na carreira, mantendo o foco no que mais o motiva: personagens que o apaixonem e o coloquem frente a frente com novos desafios.