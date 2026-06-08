Wanessa Camargo se despede do "TVZ" com Priscila Senna e Lexa

Wanessa Camargo se despede do programa “TVZ Ao Vivo” esta semana, e a última edição contará com participações especiais de Priscila Senna e Lexa, artistas reconhecidas no cenário da música popular brasileira. A programação seguirá o formato que tem feito sucesso nos últimos meses, misturando apresentações ao vivo, bate-papos e discussões sobre temas que estão em destaque nas redes sociais.

A primeira convidada da despedida será Priscila Senna, que se apresentará na segunda-feira, 8. Durante o programa, ela trará sucessos do seu repertório brega e participará das conversas com os apresentadores. Além de música, a edição irá abordar eventos atuais, como vendas de ingressos para o Rock in Rio e as expectativas para a Copa do Mundo de 2026.

Na quinta-feira, 11, Lexa também fará uma aparição especial. A cantora tem uma conexão especial com o programa, já que foi a primeira artista a assumir a apresentação em 2020. Nesta participação, ela revisitará momentos marcantes de sua carreira, comentará seus projetos recentes e interagirá com a dinâmica do programa.

Ambas as edições serão exibidas às 18h no canal Multishow e também poderão ser assistidas no Globoplay para assinantes do plano premium. O “TVZ Ao Vivo” é transmitido às segundas e quintas-feiras e oferece a oportunidade de participação do público em tempo real.

Este fechamento da temporada reforça a importância do programa como um espaço popular de música e conversa. Para Wanessa, a despedida representa uma valorização das interações com os convidados e das reações do público nas redes sociais, mais do que apenas uma agenda de shows.