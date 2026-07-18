Eduardo Sterblitch analisa cinco episódios de Paraíso Perdido

Eduardo Sterblitch será Peixoto na nova novela “Paraíso Perdido”, que será exibida no Globoplay. A trama, escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, é uma adaptação que se inspira nas obras do dramaturgo Nelson Rodrigues, mesclando diferentes textos dele.

O ator declarou que ainda está se familiarizando com a história. Até o momento, ele leu cinco dos 40 episódios planejados, mas expressou confiança na proposta e na equipe envolvida no projeto.

Antes de aceitar o papel em “Paraíso Perdido”, Sterblitch recebeu um convite para atuar em “Quem Ama Cuida”, a próxima novela das 21h na TV aberta. No entanto, ele optou por se juntar à equipe da produção do Globoplay.

A novela “Paraíso Perdido” irá incorporar elementos de clássicos de Nelson Rodrigues, como “A Mulher sem Pecado”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”. O personagem Peixoto, que também aparece na obra “Bonitinha, mas Ordinária”, terá um enredo onde mantém um relacionamento com sua cunhada, aspecto que será atualizado na nova abordagem.

Esse projeto é mais uma das colaborações de Sterblitch com as obras de Nelson Rodrigues. Ele já se apresentou na peça “O Beijo no Asfalto” e participou do programa de humor “ET”, ao lado de Tatá Werneck, no Multishow.

As gravações de “Paraíso Perdido” estão programadas para começar em setembro. Joana Jabace foi escolhida como diretora da adaptação para a série que será veiculada no streaming.