As filhas da senhora Garcia estreiam no Globoplay após SBT

Novela “As Filhas da Senhora Garcia” chega ao streaming

A novela mexicana “As Filhas da Senhora Garcia”, que já foi exibida no horário nobre do SBT, vai estrear no streaming em 6 de julho. Os episódios serão disponibilizados semanalmente até 17 de agosto e, a partir de 2 de setembro, a trama fará parte do catálogo do Globoplay Novelas.

Esta produção se destaca por seu sucesso no México e é uma adaptação de uma novela turca, escrita por José Alberto Castro, conhecido por outros sucessos como “Rubí” e “Teresa”. As histórias geralmente envolvem temas como disputas familiares, paixões complicadas e ambição.

A protagonista Valeria, interpretada por Oka Giner, é a primogênita da família Garcia. Ela se esforça para sustentar a casa e tenta proteger sua irmã Mar, vivida por Ela Velden, dos planos da mãe, Ofélia, interpretada por María Sorté. Ofélia deseja transformar Mar em uma estrela da carreira artística e acredita que, para isso, precisa afastá-la de Juan, interpretado por Álex Perea, já que ele não faz parte da elite.

A rivalidade não está restrita apenas à família Garcia. Ao se depararem com a influente família Portilla, a trama ganha novas dimensões. O clã Portilla é liderado por Luis, vivido por Guillermo García Cantú, e também inclui Cecília, interpretada por Laura Flores, e Graciela, personagem de Mónica Dionne. Os herdeiros da família têm interesses próprios que complicam ainda mais a situação. Camila, interpretada por Macarena Miguel, vê as Garcia como uma ameaça, enquanto seu irmão Leonardo, vivido por Juan Diego Covarrubias, tenta conquistar a aprovação do pai e lida com um casamento desafiador com Paula, interpretada por Geraldine Bazán.

Valeria se torna o ponto de tensão entre os dois grupos. Nicolás, um executivo vivido por Emmanuel Palomares, se apaixona por ela, mas não é o único; seu irmão Arturo, interpretado por Brandon Peniche, também se interessa pela jovem, criando um triângulo amoroso.

“As Filhas da Senhora Garcia” combina elementos de drama familiar, segredos e rivalidades, capturando a essência das grandes novelas mexicanas. Os fãs poderão acompanhar essa história intensa, que será lançada em etapas, primeiramente no streaming e, posteriormente, no canal Globoplay Novelas.