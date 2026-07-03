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As filhas da senhora Garcia estreiam no Globoplay após SBT

Autor Rodrigo Campos
As Filhas da Senhora Garcia chega ao Globoplay após exibição no SBT
As Filhas da Senhora Garcia chega ao Globoplay após exibição no SBT

Novela “As Filhas da Senhora Garcia” chega ao streaming

A novela mexicana “As Filhas da Senhora Garcia”, que já foi exibida no horário nobre do SBT, vai estrear no streaming em 6 de julho. Os episódios serão disponibilizados semanalmente até 17 de agosto e, a partir de 2 de setembro, a trama fará parte do catálogo do Globoplay Novelas.

Esta produção se destaca por seu sucesso no México e é uma adaptação de uma novela turca, escrita por José Alberto Castro, conhecido por outros sucessos como “Rubí” e “Teresa”. As histórias geralmente envolvem temas como disputas familiares, paixões complicadas e ambição.

A protagonista Valeria, interpretada por Oka Giner, é a primogênita da família Garcia. Ela se esforça para sustentar a casa e tenta proteger sua irmã Mar, vivida por Ela Velden, dos planos da mãe, Ofélia, interpretada por María Sorté. Ofélia deseja transformar Mar em uma estrela da carreira artística e acredita que, para isso, precisa afastá-la de Juan, interpretado por Álex Perea, já que ele não faz parte da elite.

A rivalidade não está restrita apenas à família Garcia. Ao se depararem com a influente família Portilla, a trama ganha novas dimensões. O clã Portilla é liderado por Luis, vivido por Guillermo García Cantú, e também inclui Cecília, interpretada por Laura Flores, e Graciela, personagem de Mónica Dionne. Os herdeiros da família têm interesses próprios que complicam ainda mais a situação. Camila, interpretada por Macarena Miguel, vê as Garcia como uma ameaça, enquanto seu irmão Leonardo, vivido por Juan Diego Covarrubias, tenta conquistar a aprovação do pai e lida com um casamento desafiador com Paula, interpretada por Geraldine Bazán.

Valeria se torna o ponto de tensão entre os dois grupos. Nicolás, um executivo vivido por Emmanuel Palomares, se apaixona por ela, mas não é o único; seu irmão Arturo, interpretado por Brandon Peniche, também se interessa pela jovem, criando um triângulo amoroso.

“As Filhas da Senhora Garcia” combina elementos de drama familiar, segredos e rivalidades, capturando a essência das grandes novelas mexicanas. Os fãs poderão acompanhar essa história intensa, que será lançada em etapas, primeiramente no streaming e, posteriormente, no canal Globoplay Novelas.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

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