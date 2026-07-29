Avaliação do transporte público de SP cresce 7 pontos em uma semana de falhas

A avaliação dos paulistas sobre o transporte público sofreu uma queda significativa após uma semana marcada por problemas nas linhas de trem operadas pela empresa Trivia Trens, que foi concessionária pelo governador Tarcísio de Freitas. Pesquisa realizada entre 23 e 27 de julho revelou que a insatisfação aumentou de 23% em abril para 30% em julho, um aumento de sete pontos percentuais. Ao mesmo tempo, a avaliação positiva do serviço caiu de 40% para 35%, com a reputação regular sendo reduzida de 37% para 35%.

Um evento crítico ocorreu no dia em que a pesquisa começou a ser feita, 23 de julho, quando um curto-circuito causou uma explosão e um incêndio em um trem da Linha 12-Safira. O incidente aconteceu entre as estações Brás e Bresser-Mooca, provocando o desligamento de subestações de energia e a interrupção da circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, todas sob a operação da Trivia Trens.

Essas três linhas transportam cerca de 850 mil passageiros diariamente. Durante a paralisação, muitos usuários tiveram que caminhar pelos trilhos para descer das composições. A situação foi complexa, e policiais militares ajudaram idosos e pessoas com mobilidade reduzida a superar obstáculos para sair da área de risco.

Em resposta ao caos, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) decidiu que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) retoma a operação dessas três linhas por um período de até 90 dias, em parceria com a Trivia Trens. Essa decisão foi tomada apenas três dias após a empresa ter assumido plenamente a operação das linhas, marcando o fim de uma fase de transição.

Esse episódio representa um aumento dos problemas que vêm ocorrendo desde o início da concessão. Antes mesmo da transferência integral, as linhas já demonstravam um crescimento nas falhas operacionais. Além disso, a concessão resultou em uma redução na atuação da CPTM, que agora administra apenas uma linha de trens metropolitanos.

Na política, mesmo com a deterioração da percepção sobre o transporte público, o governador Tarcísio de Freitas continua à frente na disputa para o Palácio dos Bandeirantes. Ele lidera com 41% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Fernando Haddad aparece com 26%. Em um possível segundo turno, Tarcísio venceria com 48% contra 32%.

A pesquisa consultou 1.650 eleitores com 16 anos ou mais, e teve uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.