Conflitos familiares e atividades na Vila Maravilha em Por Você

Estreia de Novela Aborda Desafios da Juventude e Relações Familiares

A nova novela que será exibida a partir de 17 de agosto apresenta uma narrativa centrada em personagens que enfrentam dilemas familiares, separações e escolhas em várias áreas da vida, como educação, dança e esporte.

Um dos protagonistas é Tom-Tom, interpretada por Laura Chuff, uma menina que vive em uma casa de acolhimento. Após perder a mãe durante a pandemia, ela foi colocada sob os cuidados de seu pai, Sabugo, interpretado por Adanilo. Sabugo, que havia perdido a guarda da filha, está determinado a demostrar que pode ser um bom pai e tenta reconquistar o direito de cuidar de Tom-Tom, enquanto trabalha como zelador na Escola Maria Firmina dos Reis.

A trama também foca em Sílvia, vivida por Fernanda de Freitas, que dirige a academia Dança em Movimento. Após uma gravidez inesperada que interrompeu sua carreira artística, Sílvia retorna ao Rio de Janeiro e se mostra rigorosa com suas alunas, especialmente com Hanna, interpretada por Pietra Quintela. Hanna sente a pressão das expectativas da mãe, mas suas amizades com Glorinha e Ítalo oferecem a ela novas perspectivas.

Na escola, Glorinha, interpretada por Laura Luz, é uma judoca destacada, enquanto seu irmão gêmeo, Ítalo (Fabrício Assis), embora não compartilhe o mesmo interesse pelo judô, participa da academia. A dinâmica entre eles muda quando a jovem Bela (Sheron Menezzes) os estimula a valorizarem suas individualidades.

Entre os alunos, Dalila Cristina (Lívia Silva) busca criar um projeto nas redes sociais ao documentar a barraca da família na feira, equilibrando suas responsabilidades escolares com o apoio aos pais. Suelen (Bia Santana), amiga de Dalila, se envolve com Peixe (Cauê Campos), e a relação gera novas expectativas na vida dela.

Por outro lado, Dudu (Pedro Guilherme) é um garoto que, apesar de sua timidez, assume responsabilidades que vão além do que se espera para sua idade, mostrando uma grande dedicação aos estudos.

No ambiente escolar, Lucas (Amaury Lorenzo) ocupa o cargo de diretor pedagógico e acredita que a educação é uma ferramenta poderosa para a transformação social. Ele tenta ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade através do diálogo e do suporte emocional. Sua parceira, Margô (Regiane Alves), também traz suas próprias experiências de vida para o ambiente escolar, oferecendo amor e acolhimento aos alunos, especialmente após ter enfrentado um divórcio e dificuldades pessoais.

A novela, produzida nos Estúdios Globo, tem a criação e o roteiro de Dino Cantelli e Juliana Peres, com a colaboração de outros autores. A direção artística é feita por André Câmara e a direção geral por Jeferson De. A narrativa promete capturar a atenção do público com seus temas relevantes e personagens complexos.