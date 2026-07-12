Globo não aprova Filhos do Divino e procura novo título para Avenida Brasil 2

Continuação de “Avenida Brasil” está Confirmada para 2027

A reprise da novela “Avenida Brasil” no programa “Vale a Pena Ver de Novo” está apresentando números de audiência em torno de 14 pontos, um desempenho considerado abaixo do esperado. Apesar disso, a Globo anunciou que a continuidade da trama está confirmada para 2027.

A estreia do novo capítulo está prevista para o dia 25 de janeiro, quando a novela substituirá “Quem Ama Cuida” na faixa das 21h. Para dirigir o novo projeto, a Globo contratou Ricardo Waddington, que será o responsável pela direção, enquanto Henrique Sauer assumirá a direção-geral.

Um elenco significativo da novela original já foi confirmado para retornar. Entre eles estão Adriana Esteves, Murilo Benício e Letícia Isnard, além de Eliane Giardini, Marcos Caruso e Juliano Cazarré. Cauã Reymond, que interpretou Jorginho, filho do personagem Tufão, também aceitou voltar. Thalita Carauta e Jéssica Ellen foram anunciadas como as primeiras novidades para esta nova fase.

A escrita da continuação ficará a cargo de João Emanuel Carneiro, que contará com a colaboração de cinco roteiristas: Marta Rangel, Vincent Villari, Eliane Garcia, Marcia Prates e Paula Amaral. Quatro deles já trabalharam com o autor em “Mania de Você”, enquanto Paula retornou à Globo recentemente, após atuar em “Coração Acelerado”, para se juntar à equipe responsável pela nova “Avenida Brasil”.

Importante lembrar que a ideia de retomar “Avenida Brasil” partiu do próprio autor, e não de um pedido da emissora, como muitos fãs chegaram a interpretar nas redes sociais.

Ainda não há um nome oficial definido para o novo projeto. O título “Avenida Brasil 2” está sendo usado internamente, mas há pouca chance de se tornar o nome oficial. Embora “Filhos do Divino” tenha sido sugerido na sinopse do autor, esse título foi rejeitado pela direção da Globo, pois se afastava do conceito original da produção.

A escolha do nome oficial será decidida em conjunto, com a possibilidade de participação de João Emanuel. Assim, a nova novela avança com data de estreia, direção e elenco praticamente definidos, enquanto a emissora busca um título que mantenha a conexão com a obra original.