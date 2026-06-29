Flávio Bolsonaro tem desafios em palanques do Nordeste

O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, enfrenta dificuldades para estabelecer alianças e fortalecer sua presença eleitoral no Nordeste, uma região considerada essencial às vésperas das próximas eleições presidenciais.

Em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve uma expressiva vitória no Nordeste, ganhando com uma diferença de 12,6 milhões de votos em relação ao então presidente Jair Bolsonaro. Em comparação, a diferença geral na eleição foi de 2,13 milhões de votos.

Atualmente, em cinco dos nove estados nordestinos, Flávio Bolsonaro ainda não tem apoio consolidado. A seguir, um panorama do cenário em alguns desses estados:

Alagoas

Em Alagoas, o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, deixou o PL para se filiar ao PSDB. Essa mudança visa evitar a polarização entre Flávio e Lula. O principal concorrente de Caldas é Renan Filho, do MDB, que deve contar com o apoio de Lula em sua campanha. O PL, por sua vez, está buscando formar uma chapa voltada para o Senado, com nomes como o deputado Alfredo Gaspar e Arthur Lira.

Bahia

Na Bahia, onde Lula já tem o suporte do governador Jerônimo Rodrigues, Flávio não conta com um apoio forte. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é o principal adversário nas eleições, já anunciou que não apoiará Flávio neste momento, focando em sua própria disputa.

Ceará

O Ceará apresenta um cenário de tensão, com conflitos entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Enquanto Flávio e outros líderes do PL defendem o apoio ao ex-governador Ciro Gomes, Michelle prefere apoiar um candidato mais alinhado a Jair Bolsonaro. Ciro, por sua vez, já declarou que não pretende dividir palanque com Flávio e quer concentrar suas energias na disputa estadual.

Maranhão

No Maranhão, Eduardo Braide, do PSD, deixou a prefeitura de São Luís para concorrer ao governo do estado, e neste momento não contará com Flávio em sua campanha. O atual vice-governador, Felipe Camarão, deverá ser o candidato apoiado por Lula.

Pernambuco

Pernambuco configura um desafio ainda maior para Flávio, com tanto a governadora Raquel Lyra quanto o ex-prefeito de Recife, João Campos, buscando o apoio de Lula, tornando a situação mais complicada para o PL.

Por outro lado, existem avanços para Flávio no Nordeste. Na Paraíba, o senador Efraim Filho se juntou ao PL, deixando o União Brasil, para apoiar Flávio em sua candidatura. No Rio Grande do Norte, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, também se uniu ao PL, buscando encerrar uma longa administração petista no estado.

Este contexto evidencia a complexidade das eleições no Nordeste e a importância de formar alianças sólidas para cada candidatura.