Cissa Guimarães critica etarismo ao deixar a Globo e celebra TV Brasil

A apresentadora Cissa Guimarães fala sobre sua nova fase na televisão, que começou em 2024, quando assumiu o programa Sem Censura na TV Brasil. Em sua nova posição, Cissa expressa satisfação com a liberdade que encontrou e destaca a importância deste momento em sua carreira.

Durante uma entrevista, ela comentou sobre sua saída da Globo, onde trabalhou por mais de 40 anos, e refletiu sobre a possibilidade de ter enfrentado etarismo, que é a discriminação contra pessoas com mais idade. Cissa acredita que, em parte, isso pode ter influenciado sua demissão em 2021, quando integrava o programa É de Casa. Apesar disso, ela evita guardar mágoas e afirma que está em paz com sua saída.

Cissa também mencionou que, após deixar a Globo, participou de algumas produções do Globoplay e mantém uma visão positiva sobre sua trajetória na emissora. Para ela, os anos na Globo foram fundamentais para sua formação profissional e pessoal, mas agora ela está focada em novos projetos.

No programa Sem Censura, a apresentadora destaca que encontrou um ambiente mais aberto, que permite a realização de entrevistas e discussões sobre diversos temas de maneira menos rígida do que na sua experiência anterior. Para Cissa, essa nova liberdade é essencial para desenvolver o seu trabalho de forma criativa.

Ao olhar para sua carreira, Cissa vê essa etapa não como um afastamento da TV, mas como uma mudança importante em seu caminho profissional. Ela pretende construir uma nova trajetória na TV Brasil, combinando a gratidão pela sua história na Globo com a busca por novos desafios.