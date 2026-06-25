Michelle pode ser substituta de Flávio Bolsonaro na eleição, diz especialista

A recente tensão entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro, destaca uma divisão significativa na família e dentro do Partido Liberal (PL). Isso pode alterar o cenário eleitoral destacado pela extrema direita nas próximas eleições.

Em um vídeo de 15 minutos, Michelle relatou ter se sentido desrespeitada e humilhada por Flávio, que, segundo ela, a teria tratado de forma inadequada, afirmando que ela não tem conhecimento político. Este desentendimento surgiu em meio a divergências sobre as alianças políticas do PL no Ceará. Michelle disse ainda que não conversa com Flávio desde o ano passado. No vídeo, ela abordou a importância da representatividade feminina, uma missão que, conforme afirmou, lhe foi atribuída pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a divulgação do vídeo, Flávio emitiu um pedido público de desculpas.

Especialistas acreditam que essa situação pode ter um forte impacto nas estratégias eleitorais da extrema direita. Políticos do campo conservador, como a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, já se manifestaram em apoio a Michelle, reforçando a polarização interna.

De acordo com o cientista político Rudá Ricci, a ex-primeira-dama posicionou-se estrategicamente ao expressar que “não tem problemas pessoais” e que “já perdoou, embora não esqueça”. Esta declaração sugere que Michelle está disposta a entrar em um conflito político direto com Flávio. O momento da postagem é relevante, pois ocorre a apenas 30 dias da convenção do PL, onde a chapa para a presidência será formalizada.

Ricci ressalta que Michelle está direcionando uma mensagem clara às mulheres evangélicas, um eleitorado que, segundo recentes pesquisas, está se afastando gradualmente do apoio a Flávio Bolsonaro em direção a outros candidatos. Isso coloca o senador em uma posição delicada, pois agora, além de lidar com questões externas, terá que enfrentar críticas de sua madrasta.

A ex-primeira-dama também possui uma boa relação com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é considerado uma pessoa política resiliente. Valdemar está trabalhando para que Michelle se torne a candidata em potencial, o que mostra que ela tem influência dentro do partido e poderia substituir Flávio no futuro.

Essa disputa interna representa um desafio significativo para a campanha de Flávio e para o PL, uma vez que ele não só tem que se defender em questões externas, mas agora também terá que enfrentar um confronto direto dentro da própria família.