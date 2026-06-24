Camila Morgado é cotada pela Globo para nova vilã de novela

A escolha da vilã na nova novela das seis da Globo, intitulada “Lá na Minha Terra”, está em pauta. Esse personagem tem um papel fundamental, pois contrasta com a protagonista, Rosenda, que será interpretada por Dira Paes. A trama gira em torno da busca de Rosenda por seu marido desaparecido, e a introdução de uma antagonista se dá exatamente nesse momento de crise.

Atualmente, a atriz Camila Morgado é uma das possibilidades para o papel da vilã. Ela está em negociação com a emissora para se juntar ao elenco da novela escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman. Essa movimentação surge após tentativas frustradas com outras atrizes. Paolla Oliveira foi abordada para o papel, mas não houve progresso nas negociações. Carolina Dieckmann também foi convidada, mas decidiu não participar do projeto.

Na história, Rosenda chega a São Paulo com seus quatro filhos em busca de respostas para o sumiço do marido, que abandonou a família no sertão nordestino. Ao chegar na cidade, ela descobre que ele, interpretado por Eduardo Moscovis, está vivendo uma nova vida. O papel de Camila Morgado está diretamente relacionado a essa reviravolta, pois ela deve interpretar a nova companheira do marido de Rosenda, o que a colocará em conflito direto com a protagonista. Esse embate promete trazer à tona disputas familiares, mágoas do passado e revelações que impactarão todos os envolvidos.

Além disso, a produção já está formando outros elencos para diferentes núcleos da novela. Nomes como Alana Cabral, Gabriela Loran e Leandro Daniel também foram confirmados. Enquanto isso, Dira Paes e Eduardo Moscovis ficarão responsáveis pela trama central, que liga as origens no sertão a um novo cenário em São Paulo.

A estreia de “Lá na Minha Terra” está programada para novembro deste ano. A novela irá substituir “A Nobreza do Amor” na programação das seis horas, mas antes disso, a escolha da atriz que dará vida à antagonista precisa ser finalizada.