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Camila Morgado é cotada pela Globo para nova vilã de novela

Autor Rodrigo Campos
Camila Morgado entra no radar da Globo para vilã de nova novela das seis
Camila Morgado entra no radar da Globo para vilã de nova novela das seis

A escolha da vilã na nova novela das seis da Globo, intitulada “Lá na Minha Terra”, está em pauta. Esse personagem tem um papel fundamental, pois contrasta com a protagonista, Rosenda, que será interpretada por Dira Paes. A trama gira em torno da busca de Rosenda por seu marido desaparecido, e a introdução de uma antagonista se dá exatamente nesse momento de crise.

Atualmente, a atriz Camila Morgado é uma das possibilidades para o papel da vilã. Ela está em negociação com a emissora para se juntar ao elenco da novela escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman. Essa movimentação surge após tentativas frustradas com outras atrizes. Paolla Oliveira foi abordada para o papel, mas não houve progresso nas negociações. Carolina Dieckmann também foi convidada, mas decidiu não participar do projeto.

Na história, Rosenda chega a São Paulo com seus quatro filhos em busca de respostas para o sumiço do marido, que abandonou a família no sertão nordestino. Ao chegar na cidade, ela descobre que ele, interpretado por Eduardo Moscovis, está vivendo uma nova vida. O papel de Camila Morgado está diretamente relacionado a essa reviravolta, pois ela deve interpretar a nova companheira do marido de Rosenda, o que a colocará em conflito direto com a protagonista. Esse embate promete trazer à tona disputas familiares, mágoas do passado e revelações que impactarão todos os envolvidos.

Além disso, a produção já está formando outros elencos para diferentes núcleos da novela. Nomes como Alana Cabral, Gabriela Loran e Leandro Daniel também foram confirmados. Enquanto isso, Dira Paes e Eduardo Moscovis ficarão responsáveis pela trama central, que liga as origens no sertão a um novo cenário em São Paulo.

A estreia de “Lá na Minha Terra” está programada para novembro deste ano. A novela irá substituir “A Nobreza do Amor” na programação das seis horas, mas antes disso, a escolha da atriz que dará vida à antagonista precisa ser finalizada.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

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