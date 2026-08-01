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Obituário: falecimentos deste sábado (1)

Autor Diogo Sobral
Falecimentos: obituário deste sábado (1)
Capela Esmeralda Luxo

Informações sobre Sepultamentos em Ponta Grossa

No dia 1º de agosto de 2026, diversas pessoas tiveram seus sepultamentos realizados em Ponta Grossa e em municípios vizinhos. Abaixo, estão os detalhes dos atos fúnebres:

  • Amado Laércio Antunes dos Santos, 55 anos

    • Velório: Capela do Luto Santana
    • Sepultamento: São Vicente de Paula, às 14h

  • Ana Matilde Ribeiro, 83 anos

    • Velório: Capela da Vila 31 de Março
    • Sepultamento: São Vicente de Paula, às 9h

  • Ivonete de Miranda e Silva, 69 anos

    • Velório: Em outro município
    • Sepultamento: Bom Jesus de Jaguariaíva, às 16h

  • José Gonçalves da Luz, 52 anos

    • Velório: Em outro município
    • Sepultamento: Santa Maria do Oeste, às 13h

  • Leonirda Ribeiro Aleluia Soares, 64 anos

    • Velório: Capela da Vila Palmeirinha
    • Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 17h

  • Marisa Iglikovski, 46 anos

    • Velório: Em outro município
    • Sepultamento: Nova Cultura – Papanduva, SC, às 10h

  • Miguel Neves Heirich, 81 anos

    • Velório: Em outro município
    • Sepultamento: Luterano, Imbituva, às 14h

  • Noel Marins Vaz, 72 anos

    • Velório: Capela São José
    • Sepultamento: São Vicente de Paula, às 16h

  • Paulo Roberto Pereira, 39 anos

    • Velório: Capela da Funerária Princesa
    • Sepultamento: São João Batista, às 16h

  • Raul Roberto Ramos, 80 anos

    • Velório: Capela São José
    • Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 10h30

  • Valdomiro Soares da Cruz, 67 anos

    • Velório: Em outro município
    • Sepultamento: Cemitério Municipal de Sengés, às 9h

Os familiares e amigos das pessoas falecidas poderão buscar mais informações através do Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

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