Obituário: falecimentos deste sábado (1)

Informações sobre Sepultamentos em Ponta Grossa

No dia 1º de agosto de 2026, diversas pessoas tiveram seus sepultamentos realizados em Ponta Grossa e em municípios vizinhos. Abaixo, estão os detalhes dos atos fúnebres:

Amado Laércio Antunes dos Santos , 55 anos Velório: Capela do Luto Santana Sepultamento: São Vicente de Paula, às 14h

Ana Matilde Ribeiro , 83 anos Velório: Capela da Vila 31 de Março Sepultamento: São Vicente de Paula, às 9h

Ivonete de Miranda e Silva , 69 anos Velório: Em outro município Sepultamento: Bom Jesus de Jaguariaíva, às 16h

José Gonçalves da Luz , 52 anos Velório: Em outro município Sepultamento: Santa Maria do Oeste, às 13h

Leonirda Ribeiro Aleluia Soares , 64 anos Velório: Capela da Vila Palmeirinha Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 17h

Marisa Iglikovski , 46 anos Velório: Em outro município Sepultamento: Nova Cultura – Papanduva, SC, às 10h

Miguel Neves Heirich , 81 anos Velório: Em outro município Sepultamento: Luterano, Imbituva, às 14h

Noel Marins Vaz , 72 anos Velório: Capela São José Sepultamento: São Vicente de Paula, às 16h

Paulo Roberto Pereira , 39 anos Velório: Capela da Funerária Princesa Sepultamento: São João Batista, às 16h

Raul Roberto Ramos , 80 anos Velório: Capela São José Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 10h30

Valdomiro Soares da Cruz , 67 anos Velório: Em outro município Sepultamento: Cemitério Municipal de Sengés, às 9h



Os familiares e amigos das pessoas falecidas poderão buscar mais informações através do Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa.