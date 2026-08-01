Obituário: falecimentos deste sábado (1)

Informações sobre Sepultamentos em Ponta Grossa
No dia 1º de agosto de 2026, diversas pessoas tiveram seus sepultamentos realizados em Ponta Grossa e em municípios vizinhos. Abaixo, estão os detalhes dos atos fúnebres:
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Amado Laércio Antunes dos Santos, 55 anos
- Velório: Capela do Luto Santana
- Sepultamento: São Vicente de Paula, às 14h
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Ana Matilde Ribeiro, 83 anos
- Velório: Capela da Vila 31 de Março
- Sepultamento: São Vicente de Paula, às 9h
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Ivonete de Miranda e Silva, 69 anos
- Velório: Em outro município
- Sepultamento: Bom Jesus de Jaguariaíva, às 16h
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José Gonçalves da Luz, 52 anos
- Velório: Em outro município
- Sepultamento: Santa Maria do Oeste, às 13h
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Leonirda Ribeiro Aleluia Soares, 64 anos
- Velório: Capela da Vila Palmeirinha
- Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 17h
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Marisa Iglikovski, 46 anos
- Velório: Em outro município
- Sepultamento: Nova Cultura – Papanduva, SC, às 10h
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Miguel Neves Heirich, 81 anos
- Velório: Em outro município
- Sepultamento: Luterano, Imbituva, às 14h
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Noel Marins Vaz, 72 anos
- Velório: Capela São José
- Sepultamento: São Vicente de Paula, às 16h
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Paulo Roberto Pereira, 39 anos
- Velório: Capela da Funerária Princesa
- Sepultamento: São João Batista, às 16h
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Raul Roberto Ramos, 80 anos
- Velório: Capela São José
- Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 10h30
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Valdomiro Soares da Cruz, 67 anos
- Velório: Em outro município
- Sepultamento: Cemitério Municipal de Sengés, às 9h
Os familiares e amigos das pessoas falecidas poderão buscar mais informações através do Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa.