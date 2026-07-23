Acelino popó freitas fala sobre fms fight night em visita ao aRede

O ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas, famoso mundialmente por suas conquistas no boxe, será uma das principais atrações do FMS Fight Night 11, um evento dedicado aos esportes de combate que acontecerá em Ponta Grossa. A programação deste grande evento está marcada para o próximo sábado, dia 25.

Os portões do local abrirão às 17 horas, enquanto o card principal começará às 18 horas. Durante a noite, o público poderá assistir a lutas de boxe e MMA, incluindo combates valendo cinturões. Espera-se que muitas pessoas dos Campos Gerais compareçam, atraídas não só pelas lutas, mas também pela presença de Popó, um ícone do boxe brasileiro.

Além disso, o evento será transmitido ao vivo pelo canal Combate, permitindo que fãs de todo o Brasil acompanhem as lutas em tempo real. A expectativa é de que a noite seja recheada de emoção e adrenalina, celebrando a cultura dos esportes de combate.

Para quem deseja ficar por dentro do evento antes de sua realização, uma live com Acelino Freitas será disponibilizada, onde ele falará sobre sua carreira e o que os espectadores podem esperar deste grande evento. Acompanhe as atualizações para não perder nenhum detalhe dessa noite imperdível!