Imposto de renda: pagamento de cashback inicia na quarta-feira

A Receita Federal iniciou, nesta quarta-feira, o pagamento do lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da pessoa física, conhecido como cashback do Imposto de Renda. Segundo dados do Ministério da Fazenda, cerca de 3,5 milhões de contribuintes devem receber um total estimado de R$ 460 milhões em restituições.

A consulta ao lote de restituição está disponível desde 8 de julho. Os contribuintes podem verificar se têm direito ao cashback por meio do serviço “Consulta Cashback do Imposto de Renda” no portal da Receita Federal, além de acessar o site e o aplicativo oficial do órgão a partir das 9h (horário de Brasília).

Os valores serão creditados diretamente nas contas que estão vinculadas à chave Pix do contribuinte. Têm direito à restituição aqueles que não eram obrigados a entregar a declaração de Imposto de Renda em 2025, mas que apuraram valores que os qualificaram para a restituição durante o ano de 2024.

A Receita conseguiu gerar declarações simplificadas com base nas informações já disponíveis, sem que o contribuinte precisasse tomar nenhuma ação prévia. Aqueles incluídos no lote especial poderão acessar a declaração gerada automaticamente para conferir os dados e realizar ajustes, se necessário.

### Critérios para Receber o Cashback do Imposto de Renda

Para receber o valor, os contribuintes devem atender a alguns requisitos:

– Não estar obrigado a declarar o Imposto de Renda de 2025.

– Não ter enviado a declaração por conta própria.

– Ter imposto retido na fonte em 2024.

– Ser elegível para uma restituição de até R$ 1 mil.

– Estar com o CPF regular e possuir chave Pix vinculada ao CPF.

A Receita Federal recomenda que os contribuintes utilizem apenas os canais oficiais para consultas e acompanhamento do processo.

### Próximos Lotas de Restituição

É importante destacar que este lote especial de restituição automática não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda para 2026, que segue um cronograma próprio. As restituições regulares continuam sendo pagas normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração no prazo legal. A próxima data prevista para pagamento dos lotes regulares é 31 de julho.