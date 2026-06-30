Iris Abravanel planeja três novas novelas adultas no SBT

O SBT está se preparando para retomar a produção de novelas voltadas para o público adulto, um gênero que não é explorado pela emissora desde 2012, quando foi ao ar a novela “Corações Feridos”. A expectativa é de que essa reintrodução ocorra em 2027, com três novos projetos liderados por Iris Abravanel, que é a principal autora da casa e viúva de Silvio Santos, que faleceu em 2024.

A proposta foi levantada por Gabriel Vaquer e revela um esforço do SBT para reconquistar espaço na programação das novelas adultas, um formato que deixou de receber produções inéditas nos últimos anos. Atualmente, o SBT ocupa a terceira posição na audiência entre as emissoras de TV aberta em São Paulo. Suas novelas mexicanas têm alcançado entre 3 e 4 pontos de Ibope, o que demonstra a necessidade de novas produções para atrair telespectadores.

Um dos pontos críticos para que as novelas sejam produzidas é a estrutura de produção, que será gerida pela JPO, de José Paulo Vallone. Essa produtora já tem um histórico com o SBT, tendo trabalhado em várias novelas de sucesso nos anos 1990 e 2000, como “Dona Anja”, “O Direito de Nascer” e “Colégio Brasil”.

Antes de avançar com as gravações, é necessário encontrar um modelo de financiamento viável. O SBT está considerando utilizar a plataforma Disney+ como parceiro para viabilizar a produção. Essa estratégia já foi testada em outros projetos, como “The Voice Brasil”, mostrando que a relação entre as duas empresas já está estabelecida.

Entre os novos projetos, destaca-se a ideia de produzir uma novela de época, que seria mais ambiciosa em termos de produção e exigiria um investimento maior em figurinos e cenários. A aposta é que uma produção de maior qualidade possa fortalecer a credibilidade da emissora no mercado.

A história do SBT nesse tipo de dramaturgia inclui sucessos, como “Éramos Seis”, exibida em 1994, que se tornou um marco e é lembrada como uma das melhores tramas adultas da emissora. Além disso, “Amor e Revolução”, que abordou a Ditadura Militar, foi outra produção significativa que trouxe à tona temas relevantes.

Após “Corações Feridos”, a emissora direcionou sua programação para histórias infantis e juvenis, como “As Aventuras de Poliana”, “Carinha de Anjo”, “Cúmplices de um Resgate”, “Chiquititas” e “Carrossel”. Esse foco fez com que o SBT fosse principalmente associado ao público jovem durante muitos anos.

Agora, a meta de retomar as novelas adultas em 2027 dependerá de vários fatores, incluindo os roteiros já preparados por Iris Abravanel, a conversa em andamento com a Disney+ e a necessidade de competirem com as atuais novelas mexicanas na faixa de audiência. A emissora busca restaurar uma área que já foi fundamental para sua história.