Paquetá pode ficar de fora da Copa após lesão séria

O meia Lucas Paquetá pode não voltar a jogar nesta Copa do Mundo após ter sofrido uma lesão grave na coxa esquerda. Apesar do cenário preocupante, a comissão técnica da Seleção Brasileira e o departamento médico ainda têm esperanças de que o jogador consiga se recuperar a tempo, caso o Brasil avance para as fases finais do torneio.

Em uma decisão que surpreendeu muitos, a equipe técnica optou por manter Paquetá com a delegação nos Estados Unidos ao invés de cortá-lo da lista de convocados. O atleta será submetido a um tratamento intensivo, que inclui sessões diárias de fisioterapia. Essa permanência na equipe dependerá também da performance do Brasil, que enfrenta a Noruega nas oitavas de final.

A lesão de Paquetá foi classificada como grau dois, o que normalmente implica um tempo de recuperação de cerca de um mês. Contudo, a equipe médica está trabalhando para reduzir esse tempo para aproximadamente duas semanas. O objetivo é que o jogador possa estar disponível caso a seleção alcance a semifinal. No entanto, a possibilidade de sua participação na final é considerada remota.

O Flamengo, clube onde Paquetá joga, foi informado sobre a gravidade da lesão e está acompanhando todo o processo de recuperação. Os departamentos médicos da Seleção Brasileira e do Flamengo estão em contato constante, mas o clube não interferiu na decisão de manter o jogador na delegação.

Nos próximos dias, Paquetá realizará intensas sessões de fisioterapia, podendo fazer até três atendimentos por dia. Se a Seleção continuar avançando, o tratamento será intensificado. Caso contrário, ele retornará ao Flamengo para finalizar sua recuperação.

Após a vitória sobre o Japão, Paquetá saiu de campo visibly abatido, mas mostrou-se mais calmo enquanto aguardava os resultados dos exames médicos. Após confirmação da lesão, ele publicou uma mensagem de fé em suas redes sociais, destacando que, mesmo diante das adversidades, é preciso manter a esperança e acreditar na equipe. As palavras dele refletem um sentimento de determinação: “De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. […] Vamos juntos até o fim. Bora Brasil”.