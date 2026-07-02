Defina o peso ideal para ganhar massa muscular agora

Na hora de ganhar massa muscular, muita gente pensa que a resposta está em levantar cada vez mais peso. Mas a verdade é que aumentar a carga pode não ser o caminho mais inteligente para ver resultados rápidos. É como dirigir um carro potente: se você acelerar sem saber controlar, pode acabar se machucando. Por isso, é preciso estar atento à técnica e à progressão. Quando você força a barra sem ter a base certa, o risco de lesões aumenta e isso pode travar toda a sua evolução.

Para conquistar a hipertrofia de forma segura e eficiente, é preciso um equilíbrio na carga, no volume de treino e na execução correta dos movimentos. Assim, o músculo se desenvolve de maneira gradual, evitando imprevistos como lesões. Ninguém quer ficar parado meses esperando uma lesão cicatrizar, certo?

Existe carga ideal?

Segundo o personal trainer Tauan Gomes, não existe uma “carga ideal” fixa, mas dá para encontrar uma de maneira segura. Ele enfatiza que é importante diferenciar a carga de aquecimento da carga de trabalho. No aquecimento, a ideia é preparar o corpo, ativando as articulações e os músculos com mais repetições e menos intensidade. É como fazer um bom teste de estrada antes de pegar a estrada de verdade.

Já na fase de trabalho, é preciso ajustar o peso para que você consiga realizar de 8 a 12 repetições, onde as últimas 2 ou 3 realmente fazem você sentir a intensidade do exercício. Se você terminar a série e ainda sentir que foi fácil, é sinal de que está na hora de aumentar a carga, mas sempre gradativamente.

Sobrecarga pode causar lesões

O Tauan alerta que pegar pesado sem estar realmente preparado pode resultar em lesões sérias. O treino de musculação é mais do que simplesmente empilhar pesos — é possível estimular a massa muscular de diversas formas sem exagerar na carga. Afinal, só levantar pesos pesados não transforma qualquer um em um superatleta. O treino também fortalece ossos e articulações, combate a sarcopenia e melhora sua qualidade de vida.

Empurrar o corpo além dos seus limites é como dirigir um carro sem prestar atenção na estrada. Você pode acabar se machucando e ter que ficar longe dos treinos por um bom tempo — ou até mesmo necessitar de cirurgia! Vamos evitar essas encrencas, não é?

Supervisão e técnica são fundamentais

O segredo para o sucesso no treino não está apenas no peso, mas sim na execução dos movimentos. Mesmo que você consiga levantar grandes cargas, se não souber fazer isso da forma correta, o risco de lesão é altíssimo. Ter um profissional ao seu lado para ajustar posturas e orientar a evolução da carga faz toda a diferença.

É preciso estar sempre atento ao seu corpo. Um desconforto leve é normal, mas dor intensa e constante é aquele sinal vermelho dizendo: “pule fora!”. Nesses momentos, é recomendado interromper o treino e procurar um especialista, para evitar que uma lesão te deixe sem treinar por um tempão.