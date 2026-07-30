Mega-Sena 3036: resultado do prêmio de R$ 78 milhões

Mega-Sena 3038: Sorteio de R$ 86 Milhões Nesta Quinta-Feira
O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3038, acontecerá nesta quinta-feira, 30 de novembro, às 21h, horário de Brasília. O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio acumulado já alcança R$ 86 milhões.
Resultado do Concurso 3037
No concurso anterior, 3037, realizado na terça-feira, 28 de novembro, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. Isso fez com que o valor do prêmio aumentasse ainda mais.
Apesar de não ter havido ganhadores para o prêmio principal, 38 apostadores conseguiram acertar cinco números e garantirão uma premiação de R$ 63.121,17 cada. Além disso, 3.447 pessoas acertaram quatro números e receberão R$ 1.147,01 cada uma.
Resultados Recentes da Mega-Sena
Aqui estão os números sorteados nos concursos mais recentes da Mega-Sena:
- Concurso 3036 (26/11/2023): 05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3035 (23/11/2023): 05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3034 (21/11/2023): 37 – 28 – 08 – 39 – 30 – 60; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3033 (19/11/2023): 23 – 58 – 55 – 18 – 21 – 43; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3032 (16/11/2023): 08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3031 (14/11/2023): 28 – 20 – 32 – 40 – 54 – 35; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3030 (11/11/2023): 06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3029 (09/11/2023): 01 – 11 – 24 – 33 – 35 – 59; um ganhador, prêmio de R$ 43.068.394,39.
- Concurso 3028 (07/11/2023): 02 – 10 – 11 – 25 – 51 – 56; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
- Concurso 3027 (04/11/2023): 06 – 15 – 16 – 24 – 34 – 47; não houve ganhadores, prêmio acumulou.
Além disso, a Mega-Sena já tem valores acumulados para concursos especiais, com R$ 11.868.755,68 para o próximo concurso com final em zero (3040) e R$ 32.988.391,86 para sorteios especiais.
O Que é a Mega-Sena?
A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do país, atrai milhões em apostas e gera muitos sonhos de riqueza. O jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Dicas para Apostar na Mega-Sena
- Combinação Equilibrada: Misture números pares e ímpares para diversificar suas chances.
- Análise Estatística: Use ferramentas online para analisar estatísticas e identificar padrões em sorteios anteriores.
- Surpresinha: Opte pela geração aleatória de apostas pela Caixa, ideal para quem busca praticidade.
- Bolão: Participe de um bolão para aumentar suas chances de ganhar com um custo menor por aposta.
- Desdobramento: Aumente suas combinações com a estratégia de desdobramento, embora isso eleve o custo da aposta.
- Teimosinha: Aposte na mesma combinação por um tempo, aumentando suas chances de ganhar.
Prêmios para Menos de Seis Números
A Mega-Sena também oferece prêmios para quem acerta 4 ou 5 números, mesmo que não alcance o prêmio principal. O valor do prêmio varia de acordo com as apostas feitas, proporcionando oportunidades de recompensa para diversos tipos de apostadores.