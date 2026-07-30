Mega-Sena 3036: resultado do prêmio de R$ 78 milhões

Mega-Sena 3038: Sorteio de R$ 86 Milhões Nesta Quinta-Feira

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3038, acontecerá nesta quinta-feira, 30 de novembro, às 21h, horário de Brasília. O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio acumulado já alcança R$ 86 milhões.

Resultado do Concurso 3037

No concurso anterior, 3037, realizado na terça-feira, 28 de novembro, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. Isso fez com que o valor do prêmio aumentasse ainda mais.

Apesar de não ter havido ganhadores para o prêmio principal, 38 apostadores conseguiram acertar cinco números e garantirão uma premiação de R$ 63.121,17 cada. Além disso, 3.447 pessoas acertaram quatro números e receberão R$ 1.147,01 cada uma.

Resultados Recentes da Mega-Sena

Aqui estão os números sorteados nos concursos mais recentes da Mega-Sena:

Concurso 3036 (26/11/2023): 05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3035 (23/11/2023): 05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3034 (21/11/2023): 37 – 28 – 08 – 39 – 30 – 60; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

37 – 28 – 08 – 39 – 30 – 60; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3033 (19/11/2023): 23 – 58 – 55 – 18 – 21 – 43; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

23 – 58 – 55 – 18 – 21 – 43; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3032 (16/11/2023): 08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3031 (14/11/2023): 28 – 20 – 32 – 40 – 54 – 35; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

28 – 20 – 32 – 40 – 54 – 35; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3030 (11/11/2023): 06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3029 (09/11/2023): 01 – 11 – 24 – 33 – 35 – 59; um ganhador, prêmio de R$ 43.068.394,39.

01 – 11 – 24 – 33 – 35 – 59; um ganhador, prêmio de R$ 43.068.394,39. Concurso 3028 (07/11/2023): 02 – 10 – 11 – 25 – 51 – 56; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

02 – 10 – 11 – 25 – 51 – 56; não houve ganhadores, prêmio acumulou. Concurso 3027 (04/11/2023): 06 – 15 – 16 – 24 – 34 – 47; não houve ganhadores, prêmio acumulou.

Além disso, a Mega-Sena já tem valores acumulados para concursos especiais, com R$ 11.868.755,68 para o próximo concurso com final em zero (3040) e R$ 32.988.391,86 para sorteios especiais.

O Que é a Mega-Sena?

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do país, atrai milhões em apostas e gera muitos sonhos de riqueza. O jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Dicas para Apostar na Mega-Sena

Combinação Equilibrada: Misture números pares e ímpares para diversificar suas chances.

Misture números pares e ímpares para diversificar suas chances. Análise Estatística: Use ferramentas online para analisar estatísticas e identificar padrões em sorteios anteriores.

Use ferramentas online para analisar estatísticas e identificar padrões em sorteios anteriores. Surpresinha: Opte pela geração aleatória de apostas pela Caixa, ideal para quem busca praticidade.

Opte pela geração aleatória de apostas pela Caixa, ideal para quem busca praticidade. Bolão: Participe de um bolão para aumentar suas chances de ganhar com um custo menor por aposta.

Participe de um bolão para aumentar suas chances de ganhar com um custo menor por aposta. Desdobramento: Aumente suas combinações com a estratégia de desdobramento, embora isso eleve o custo da aposta.

Aumente suas combinações com a estratégia de desdobramento, embora isso eleve o custo da aposta. Teimosinha: Aposte na mesma combinação por um tempo, aumentando suas chances de ganhar.

Prêmios para Menos de Seis Números

A Mega-Sena também oferece prêmios para quem acerta 4 ou 5 números, mesmo que não alcance o prêmio principal. O valor do prêmio varia de acordo com as apostas feitas, proporcionando oportunidades de recompensa para diversos tipos de apostadores.