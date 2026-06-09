Simulação de acidente em Castro aprimora atendimento de resgate

Neste domingo (07), Castro sediou uma simulação de acidente com múltiplas vítimas no Parque Lacustre. A atividade, organizada pela APHSOSResgate em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, começou às 15h e teve como objetivo treinar as equipes de emergência em situações graves.

A simulação contou com a participação de alunos e profissionais do SAMU, da UPA 24h e da Secretaria de Saúde. Todos os participantes estavam atuando fora do horário de trabalho, garantindo que os serviços de saúde do município não fossem prejudicados.

Para o sucesso do evento, a equipe recebeu apoio da Guarda Municipal, do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e de empresas privadas, como a Dr. Salva e a DL Autopeças. Edenilson P. da Silva, responsável pela APHSOSResgate, avaliou o exercício como um grande sucesso, ressaltando a qualidade e o entrosamento entre as equipes envolvidas.

O secretário de Saúde, Matilvani Moreira, enfatizou a importância desse tipo de treinamento. Segundo ele, a atividade é fundamental para integrar as equipes e melhorar o atendimento em situações de urgência e emergência.

Durante a simulação, atores com maquiagem realista representaram as vítimas, tornando a situação mais verossímil. O evento foi aberto ao público, permitindo que a comunidade observasse como é realizado o atendimento em cenários de acidente com múltiplas vítimas.

Além de aprimorar as competências das equipes de emergência, a simulação também promoveu a conscientização da população sobre a importância do trabalho dos profissionais de saúde em situações críticas.