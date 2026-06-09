Notícias

Simulação de acidente em Castro aprimora atendimento de resgate

Autor Diogo Sobral
Simulação de acidente com múltiplas vítimas reforça atendimento de resgate em Castro
Simulação de acidente com múltiplas vítimas reforça atendimento de resgate em Castro

Neste domingo (07), Castro sediou uma simulação de acidente com múltiplas vítimas no Parque Lacustre. A atividade, organizada pela APHSOSResgate em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, começou às 15h e teve como objetivo treinar as equipes de emergência em situações graves.

A simulação contou com a participação de alunos e profissionais do SAMU, da UPA 24h e da Secretaria de Saúde. Todos os participantes estavam atuando fora do horário de trabalho, garantindo que os serviços de saúde do município não fossem prejudicados.

Para o sucesso do evento, a equipe recebeu apoio da Guarda Municipal, do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e de empresas privadas, como a Dr. Salva e a DL Autopeças. Edenilson P. da Silva, responsável pela APHSOSResgate, avaliou o exercício como um grande sucesso, ressaltando a qualidade e o entrosamento entre as equipes envolvidas.

O secretário de Saúde, Matilvani Moreira, enfatizou a importância desse tipo de treinamento. Segundo ele, a atividade é fundamental para integrar as equipes e melhorar o atendimento em situações de urgência e emergência.

Durante a simulação, atores com maquiagem realista representaram as vítimas, tornando a situação mais verossímil. O evento foi aberto ao público, permitindo que a comunidade observasse como é realizado o atendimento em cenários de acidente com múltiplas vítimas.

Além de aprimorar as competências das equipes de emergência, a simulação também promoveu a conscientização da população sobre a importância do trabalho dos profissionais de saúde em situações críticas.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor