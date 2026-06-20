Brasil x Haiti gera alta audiência para Globo, SBT e CazéTV

Durante o jogo entre Brasil e Haiti, a seleção brasileira teve uma de suas melhores performances na audiência da Copa do Mundo de 2026. A partida, que ocorreu na Pensilvânia, resultou em uma goleada, com gols de Matheus Cunha e Vini Jr., e trouxe grandes resultados para as emissoras que transmitiram o evento, como Globo, SBT e CazéTV. Em contrapartida, as emissoras que não tinham os direitos de transmissão enfrentaram quedas significativas em suas audiências.

Na Grande São Paulo, das 21h31 às 23h30, a Globo foi a líder de audiência, alcançando 32,2 pontos de média e 49,1% dos aparelhos de TV ligados na região. A transmissão, comandada por Everaldo Marques, atingiu seu pico de audiência às 22h22, quando marcou 34,0 pontos. Esse número superou a audiência de outros jogos da seleção, incluindo a partida contra o Marrocos, tornando-se o melhor desempenho de um programa de televisão em 2026 até o momento.

Essa vitória diante do Haiti ajudou a Globo a recuperar-se após a estreia da seleção, que teve o segundo pior ibope da história do Brasil em Copas do Mundo.

No ambiente digital, a combinação de plataformas como YouTube, Prime Video e Disney+, com a CazéTV, obteve uma média de 12,8 pontos, que correspondem a 19,5% dos televisores ligados na Grande São Paulo durante a partida. Esse desempenho representou um marco histórico para a CazéTV, que alcançou 16 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, superando o número do jogo anterior.

O SBT, que também transmitiu a partida, registrou uma média inicial de 8,0 pontos, embora essa medição possa ter sido afetada por problemas na aferição em tempo real. O momento de maior audiência no canal foi às 22h32, quando marcou 11,1 pontos. Com as partidas da Copa, frequentemente existe uma discrepância de cerca de 40% entre as medições preliminares e os números finais da emissora, o que sugere que a média final pode se aproximar de 11 pontos.

Entre as redes abertas que não tinham os direitos do Mundial, apenas a Record conseguiu ultrapassar 1 ponto de audiência, alcançando 1,47 ponto com sua programação, que incluía uma novela e um filme. A RedeTV! somou 0,5 ponto com seus programas, enquanto os canais de TV por assinatura, juntos, chegaram a 2,8 pontos.

Os índices mencionados são preliminares e podem ser ajustados até a consolidação. No entanto, essa rodada de jogos demonstra claramente como as partidas da seleção brasileira impactam a audiência, beneficiando as emissoras que transmitem os jogos e reduzindo o público das opções concorrentes.