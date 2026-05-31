Capítulos de 8 a 13 de junho de 2026

Adriana foi condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur, um caso que tem gerado grande repercussão na comunidade. Enquanto isso, Pedro, que está profundamente apaixonado por Adriana, afirmou que não desistirá dela, prometendo lutar para tirá-la da cadeia.

Nos episódios recentes, a tensão aumentou. No capítulo 19, Adriana demonstra desconforto ao ser interrogada pelo delegado, enquanto Elisa expressa preocupação com Tilde. Otoniel visita o túmulo de Arthur, refletindo sobre a situação do amigo. Em meio a isso, Rosa alerta Elenice sobre as atitudes de Tom, e Ademir revela a Dora que planeja afastar Pedro do caso de Adriana. Enquanto isso, Elisa se retira para o sítio de Enéas com Mau Mau.

No capítulo 20, a situação se agrava para Adriana. Pilar, que se opõe a ela, celebra quando o delegado decide emitir uma ordem de prisão preventiva. Otoniel expressa sua preocupação com a saúde de Elisa, e Tilde observa o interesse crescente de Pedro por Adriana. Assim que Adriana é presa, Otoniel avisa Pedro, que promete libertá-la e enfrenta Pilar. Nesse contexto tenso, Edvaldo acusa Diná de ter causado a morte de Arthur por ciúmes, enquanto Adriana se confronta com Pilar e fica desolada ao saber da decisão do juiz que manteve sua prisão.

Nos capítulos seguintes, as intrigas se intensificam. Pedro acusa seu pai de influenciar a decisão judicial, enquanto Dora revela sua intenção de assumir a escola de dança da família. No tribunal, a tensão aumenta com o anúncio de Tom como testemunha de acusação. O advogado Pedro faz defesas emocionadas em favor de Adriana, deixando claro seu amor por ela.

Outros personagens também entram em cena, como Silvana, que teme as ações de Pilar e Ulisses contra Tiago, e Bruna, que dá uma chance a Tiago. A situação se complica ainda mais quando Pedro descobre que seu pai pode ter comprado depoimentos.

No clímax da trama, Adriana é finalmente condenada, e Pedro reafirma seu amor, prometendo não desistir, enquanto a vida de ambos toma rumos traiçoeiros. A novela continua a abordar temas de amor, dever e reviravoltas emocionais, prendendo a atenção da audiência.

A produção de “Quem Ama Cuida” é uma criação de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de diversos profissionais e uma rica equipe de produção, e vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 21h15.