Paraná inicia maio com 23,3 mil vagas; PG oferece 222 empregos

As Agências do Trabalhador do Paraná reportam 23,3 mil vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta primeira semana de maio. As oportunidades abrangem diversas funções, com mais destaque para alimentador de linha de produção, abatedor, operador de caixa e magarefe (cortador de carne). Essas vagas estão espalhadas por todo o Estado.

A Regional de Cascavel, localizada no Oeste do Paraná, é a que possui o maior número de oportunidades, com 5.289 vagas. As funções mais procuradas em Cascavel incluem 1.797 para alimentador de linha de produção, 992 para abatedor, 173 para operador de caixa e 167 para repositor de mercadorias.

Em segundo lugar, a Regional de Curitiba, que abrange a Região Metropolitana, oferece 4.751 postos de trabalho. Nesta área, há 396 vagas para operador de telemarketing, 323 para alimentador de linha de produção, 293 para operador de caixa e 260 para atendente de lanchonete. Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba, existem 1.066 vagas, com ênfase nas áreas de comércio e serviços.

Outras regiões também possuem um bom número de vagas. Campo Mourão tem 3.679; Pato Branco conta com 2.370; Foz do Iguaçu, 2.044; Londrina, 1.713; e Maringá, 1.457. Regiões como Umuarama (935), Guarapuava (460), Paranaguá (359) e Ponta Grossa (222) também somam oportunidades em setores variados.

A Agência do Trabalhador de Ponta Grossa está situada na Rua Dr. Colares, nº 394, no centro da cidade. Além das funções operacionais, a Regional de Curitiba oferece vagas para profissionais com formação técnica e superior, englobando áreas como administração, educação, saúde e indústria, além de estágios em níveis superiores.

Nos dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Paraná apresentou um saldo positivo de 15.823 novas vagas de emprego com carteira assinada em março. No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 56.414 novos postos de trabalho, posicionando o estado como o quarto melhor resultado do país na geração de empregos.

Em resumo, o Paraná começa a semana com aproximadamente 23,3 mil vagas de emprego disponíveis, com um foco especial em funções operacionais. As regiões de Cascavel e Curitiba são as que mais concentram oportunidades, embora haja vagas amplamente distribuídas por todo o estado. O estado também mostra um desempenho positivo na criação de empregos, com mais de 56 mil novas vagas geradas no primeiro trimestre de 2026.