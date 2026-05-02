Globo finaliza gravações de ‘Três Graças’ com comemoração

A formatura de Joélly em Medicina vai ser uma das cenas mais marcantes do final da novela “Três Graças”. As gravações estão agendadas para este sábado (2), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e sinalizarão o fim das filmagens da trama.

A cena contará com uma plateia diferenciada. Os autores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva participarão como figurantes na formatura da personagem, interpretada por Alana Cabral. Além deles, o time de roteiristas e pesquisadores, incluindo Claudia Gomes, Eli Nunes, Márcia Prates e Patrícia Moretzsohn, também assistirá à cerimônia.

É raro que os autores apareçam assim no fechamento de uma novela, mas já houve ocasiões semelhantes. Por exemplo, Aguinaldo Silva fez uma participação especial no último capítulo de “Império”, em 2014.

Na trama, Joélly, após um salto temporal de sete anos, supera vários desafios pessoais para alcançar o sonho de se tornar médica. Essa conquista terá um significado especial para a família Maria das Graças, simbolizando a superação de um ciclo de dificuldades e será dedicada à sua mãe, Lígia, interpretada por Dira Paes, e à filha.

Antes desse momento, o público acompanhará a justiça sendo feita, com as prisões de personagens como Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, e Ferette, interpretado por Murilo Benício. Um momento esperado é o “sim” de Gerluce, papel de Sophie Charlotte, no altar ao lado de Paulinho, interpretado por Romulo Estrela.

Enquanto isso, a emissora tem mantido em sigilo os resumos dos penúltimos e últimos capítulos. Um elemento em particular que gera expectativa é o destino de Arminda, personagem de Grazi Massafera. Espera-se que ela apareça em um estado de desespero, mas haverá uma reviravolta que revelará que ela está apenas se fazendo de louca para manipular a situação.

Em uma das reviravoltas, Gerluce será condenada por roubo, mas sua penalidade será convertida em prestação de serviços à comunidade e participação em programas de saúde pública. Além disso, haverá uma nova gravidez de Gerluce com Paulinho, que será revelada durante a formatura de Joélly, encerrando as histórias de três gerações de mães solo.

A novela “Três Graças” pretende finalizar suas transmissões com um índice de audiência em torno de 22,5 pontos na Grande São Paulo. Apesar de ficar abaixo da média histórica desse horário, a trama conquistou prêmios e fez sucesso nas redes sociais durante sua exibição.

O último episódio está programado para ser transmitido no dia 15. Depois disso, a faixa das nove da emissora será ocupada por “Quem Ama Cuida”, obra de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Além do último capítulo, a despedida da novela vai além da tela. Após o término, haverá a exibição do especial “Turnê Três Graças”, um projeto musical que reunirá o elenco em apresentações ao vivo, com elementos inspirados na obra. Essa iniciativa busca expandir a narrativa da novela por meio de momentos musicais, celebrando tanto o final da trama quanto um desdobramento artístico para o público.