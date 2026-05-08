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Números consolidados de 07/05/2026 são divulgados

Autor Rodrigo Campos
Audiência da TV: confira os números consolidados de 07/05/2026
confira os números consolidados de 07/05/2026

Na última quinta-feira, 7 de maio de 2026, o humorístico “A Praça é Nossa” garantiu a vice-liderança isolada de audiência para o SBT, superando outras produções da concorrência. Enquanto isso, o programa “Casa do Patrão” da Record tem enfrentado dificuldades, atingindo índices de audiência bastante baixos.

As atrações matinais também não tiveram um desempenho positivo. O programa “Mais Você”, da Globo, e “Fala Brasil”, da Record, se destacaram negativamente, refletindo um desinteresse do público por esses formatos.

Na RedeTV!, o programa “Te Peguei” registrou índices de audiência muito baixos, o que prejudicou ainda mais o desempenho da atração “Brasil do Povo”.

A seguir estão os números consolidados de audiência para TV na Grande São Paulo:

Audiência matinal:

  • Bom Dia SP: 7,2
  • Bom Dia Brasil: 6,6
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,3
  • Mais Você: 5,2

Programas de destaque durante o dia:

  • Jornal Hoje: 10,2
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,0
  • Jornal Nacional: 23,8

No horário nobre:

  • Três Graças: 24,7
  • Coração Acelerado: 20,2
  • Guerreiros do Sol: 14,9
  • The Good Doctor: 8,7

Programas noturnos:

  • A Praça é Nossa: 4,2
  • Programa do Ratinho: 4,2

Na RedeTV!:

  • Te Peguei: 0,0
  • Brasil do Povo: 0,1

Os dados de audiência são medidos com base no número de domicílios sintonizados e, em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 lares na Grande São Paulo. Essa informação é fundamental, pois influencia diretamente a publicidade e as estratégias dos canais de televisão.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

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