Números consolidados de 07/05/2026 são divulgados

Na última quinta-feira, 7 de maio de 2026, o humorístico “A Praça é Nossa” garantiu a vice-liderança isolada de audiência para o SBT, superando outras produções da concorrência. Enquanto isso, o programa “Casa do Patrão” da Record tem enfrentado dificuldades, atingindo índices de audiência bastante baixos.
As atrações matinais também não tiveram um desempenho positivo. O programa “Mais Você”, da Globo, e “Fala Brasil”, da Record, se destacaram negativamente, refletindo um desinteresse do público por esses formatos.
Na RedeTV!, o programa “Te Peguei” registrou índices de audiência muito baixos, o que prejudicou ainda mais o desempenho da atração “Brasil do Povo”.
A seguir estão os números consolidados de audiência para TV na Grande São Paulo:
Audiência matinal:
- Bom Dia SP: 7,2
- Bom Dia Brasil: 6,6
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,3
- Mais Você: 5,2
Programas de destaque durante o dia:
- Jornal Hoje: 10,2
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,0
- Jornal Nacional: 23,8
No horário nobre:
- Três Graças: 24,7
- Coração Acelerado: 20,2
- Guerreiros do Sol: 14,9
- The Good Doctor: 8,7
Programas noturnos:
- A Praça é Nossa: 4,2
- Programa do Ratinho: 4,2
Na RedeTV!:
- Te Peguei: 0,0
- Brasil do Povo: 0,1
Os dados de audiência são medidos com base no número de domicílios sintonizados e, em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 lares na Grande São Paulo. Essa informação é fundamental, pois influencia diretamente a publicidade e as estratégias dos canais de televisão.