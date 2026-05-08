Números consolidados de 07/05/2026 são divulgados

Na última quinta-feira, 7 de maio de 2026, o humorístico “A Praça é Nossa” garantiu a vice-liderança isolada de audiência para o SBT, superando outras produções da concorrência. Enquanto isso, o programa “Casa do Patrão” da Record tem enfrentado dificuldades, atingindo índices de audiência bastante baixos.

As atrações matinais também não tiveram um desempenho positivo. O programa “Mais Você”, da Globo, e “Fala Brasil”, da Record, se destacaram negativamente, refletindo um desinteresse do público por esses formatos.

Na RedeTV!, o programa “Te Peguei” registrou índices de audiência muito baixos, o que prejudicou ainda mais o desempenho da atração “Brasil do Povo”.

A seguir estão os números consolidados de audiência para TV na Grande São Paulo:

Audiência matinal:

Bom Dia SP: 7,2

Bom Dia Brasil: 6,6

Encontro com Patrícia Poeta: 5,3

Mais Você: 5,2

Programas de destaque durante o dia:

Jornal Hoje: 10,2

Edição Especial: Terra Nostra: 10,5

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,0

Jornal Nacional: 23,8

No horário nobre:

Três Graças: 24,7

Coração Acelerado: 20,2

Guerreiros do Sol: 14,9

The Good Doctor: 8,7

Programas noturnos:

A Praça é Nossa: 4,2

Programa do Ratinho: 4,2

Na RedeTV!:

Te Peguei: 0,0

Brasil do Povo: 0,1

Os dados de audiência são medidos com base no número de domicílios sintonizados e, em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 lares na Grande São Paulo. Essa informação é fundamental, pois influencia diretamente a publicidade e as estratégias dos canais de televisão.