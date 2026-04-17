Chá de melissa: descubra 8 benefícios para sua saúde

A melissa, também conhecida como erva-cidreira, é aquela plantinha que todo amante dos chás deveria ter por perto. Nativa do Mediterrâneo, essa beleza não só encanta pelo cheiro, mas também é uma aliada da saúde. No Brasil, a melissa ganhou um lugar especial: ela está no Formulário de Fitoterápicos da Anvisa, o que a torna bem popular para quem procura uma ajudinha natural no dia a dia.

Se você é do tipo que gosta de desfrutar de um bom chá, aqui vão alguns benefícios da melissa que podem fazer você querer preparar uma xícara agora mesmo.

### 1. Relaxamento e Alívio

A melissa é famosa por suas propriedades calmantes. Contém substâncias como o citral e o linalol, que trabalham em prol da tranquilidade, modulando neurotransmissores como o GABA. Sabe aquele momento do dia em que o estresse bate? Um chá de melissa pode ser o seu melhor amigo, promovendo um relaxamento que é tudo o que a gente precisa.

### 2. Ajuda Digestiva

Se você já se desconfortou com gases ou indigestão, saiba que a melissa pode dar uma aliviada. Suas propriedades antiespasmódicas ajudam a relaxar o estômago e o intestino, facilitando a digestão. Uma infusão após as refeições pode ser uma boa dica para quem sofreu com um almoço mais pesado.

### 3. Fortalecimento do Imunológico

Sabe aquela sensação de estar um pouco mais forte durante a mudança de estações? O chá de melissa é rico em antioxidantes, que ajudam a proteger as células do corpo. Incorporá-lo na sua rotina pode ser um ótimo passo para dar aquela turbinada na imunidade!

### 4. Ação Anti-inflamatória e Analgésica

Quem nunca sentiu uma dor de cabeça chata ou cólicazinha durante o mês? A melissa tem propriedades que ajudam a reduzir essas inflamações. Tomar um chá relaxante pode aliviar aquele desconforto, fazendo a diferença em dias difíceis.

### 5. Controle do Colesterol

Você sabia que o chá de melissa pode ajudar a diminuir o colesterol ruim? Isso acontece por conta das suas propriedades antioxidantes, que protegem o coração. Se você é do time que se preocupa com a saúde cardiovascular, vale a pena considerar essa aliada.

### 6. Saúde da Pele

Além de tomar, a melissa também pode ser a estrela de alguns cuidados com a pele. Aplicá-la em compressas pode ajudar a reduzir irritações e vermelhidões. Se você teve um dia puxado e a pele pediu socorro, uma infusão aplicada pode ser um bom caminho.

### 7. Alívio para Dores de Cabeça

Se o estresse é um ingrediente constante na sua vida, a melissa pode ser uma opção para aliviar aquelas dores de cabeça incômodas. Seus efeitos relaxantes podem ajudar a descontrair a região, deixando tudo mais leve.

### 8. Melhora do Sono

Por fim, quem sofre com insônia pode também se beneficiar da melissa. Ela é conhecida por ajudar a relaxar e a preparar o corpo para uma boa noite de sono. Um chazinho à noite, talvez misturado com camomila, pode ser o ritual que faltava para você ter suas noites de descanso mais revigorantes.

Então, que tal incluir a melissa na sua rotina? Além de saborosa, essa plantinha pode fazer maravilhas pela sua saúde. É uma boa oportunidade de cuidar de si mesmo de uma maneira leve e simples.