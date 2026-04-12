SBT utiliza ‘Banheira’, mas Globo lidera no domingo

Neste domingo, 12 de abril de 2026, o programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, trouxe de volta o famoso quadro “Banheira”, uma tentativa de reanimar sua audiência. A estratégia se mostrou eficaz, já que o programa registrou um aumento nos números, mas ainda assim não foi suficiente para superar a Globo.

Durante a transmissão, o programa da Globo, “Em Família com Eliana”, manteve a liderança absoluta, alcançando uma média de 9 pontos. Em contrapartida, “Domingo Legal” conquistou a vice-liderança com 7 pontos, mas não conseguiu ameaçar a primeira colocação em nenhum momento do confronto.

A terceira posição ficou com a Record, cujo game show “Boom!” obteve 4 pontos de média.

Vale ressaltar que esses números são preliminares e os índices consolidados, que podem ter pequenas variações, serão divulgados oficialmente na tarde desta segunda-feira, 13 de abril.