Polícia Civil captura membro de quadrilha de roubo de carga

Na manhã desta segunda-feira, 6 de março, a Polícia Civil do Paraná realizou uma operação que resultou na prisão de um homem envolvido em um grupo criminoso. A ação foi coordenada com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e ocorreu em duas cidades do estado vizinho.

Durante a operação, além da prisão, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Foram encontrados um celular que será analisado para ajudar nas investigações, além de um automóvel utilizado nas atividades ilícitas e objetos relacionados, como módulos de caminhões e um bloqueador de sinal de rastreamento.

A investigação começou em fevereiro de 2026 após o roubo de uma carga e um semirreboque, que juntos estavam avaliados em cerca de 900 mil reais. As apurações indicam que o grupo criminoso se deslocou de Santa Catarina para Carambeí, abordou o motorista de um caminhão, desligou o rastreador do veículo e levou a carreta, retornando logo em seguida para o estado de origem.

De acordo com o delegado Mikail Moss Horodecki, o grupo age de maneira organizada e rápida, com tarefas bem divididas entre os integrantes. Um dos alvos da operação foi detido na cidade de Joinville, enquanto o outro conseguiu fugir, mas deixou indícios de que estava utilizando um dispositivo para bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica.

O homem preso foi encaminhado ao sistema penitenciário em Santa Catarina e as investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso.

A Polícia Civil do Paraná também pede a colaboração da população para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações e na localização de foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo WhatsApp (42) 3231-1738, diretamente para a equipe de investigação.