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Polícia Civil captura membro de quadrilha de roubo de carga

Autor Diogo Sobral
Polícia Civil prende integrante de quadrilha em operação contra roubo de carga
Polícia Civil prende integrante de quadrilha em operação contra roubo de carga

Na manhã desta segunda-feira, 6 de março, a Polícia Civil do Paraná realizou uma operação que resultou na prisão de um homem envolvido em um grupo criminoso. A ação foi coordenada com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e ocorreu em duas cidades do estado vizinho.

Durante a operação, além da prisão, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Foram encontrados um celular que será analisado para ajudar nas investigações, além de um automóvel utilizado nas atividades ilícitas e objetos relacionados, como módulos de caminhões e um bloqueador de sinal de rastreamento.

A investigação começou em fevereiro de 2026 após o roubo de uma carga e um semirreboque, que juntos estavam avaliados em cerca de 900 mil reais. As apurações indicam que o grupo criminoso se deslocou de Santa Catarina para Carambeí, abordou o motorista de um caminhão, desligou o rastreador do veículo e levou a carreta, retornando logo em seguida para o estado de origem.

De acordo com o delegado Mikail Moss Horodecki, o grupo age de maneira organizada e rápida, com tarefas bem divididas entre os integrantes. Um dos alvos da operação foi detido na cidade de Joinville, enquanto o outro conseguiu fugir, mas deixou indícios de que estava utilizando um dispositivo para bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica.

O homem preso foi encaminhado ao sistema penitenciário em Santa Catarina e as investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso.

A Polícia Civil do Paraná também pede a colaboração da população para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações e na localização de foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo WhatsApp (42) 3231-1738, diretamente para a equipe de investigação.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

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