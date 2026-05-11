Câncer: descubra por que nem toda cirurgia é robótica

A cirurgia robótica está se firmando como uma aliada importante no combate ao câncer, trazendo um toque de modernidade e precisão para os tratamentos. Ao lado dela, temos a laparoscopia e a cirurgia aberta. Cada uma dessas técnicas é indicada de acordo com o tipo de tumor, seu estágio e a saúde geral do paciente.

Mas, calma! Nem todo câncer pode ser tratado com essas técnicas mais modernas. Especialistas fazem questão de lembrar que a cirurgia aberta ainda tem seu papel fundamental. Certos tipos de tumor exigem um procedimento mais tradicional para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível.

O cirurgião oncológico Sérgio Carvalho, direto de São José do Rio Preto, ressalta que a decisão entre as técnicas depende de uma avaliação cuidadosa. O principal foco é garantir a retirada do tumor com segurança. “No caso de tumores grandes ou que já afetaram outras partes do corpo, a cirurgia aberta é a melhor opção”, explica Sérgio.

A importância de uma avaliação individualizada

Fique ligado: segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil pode ter cerca de 781 mil novos casos de câncer todos os anos até 2028. Isso não é pouca coisa! Esse aumento está ligado ao envelhecimento da população, o que torna o diagnóstico precoce mais essencial do que nunca.

Muita gente comete o erro de achar que existe uma única técnica que serve para todos os casos. “Cada câncer tem suas peculiaridades. O tipo de tumor, sua localização e a gravidade da doença são fatores cruciais na hora de decidir o tratamento”, diz Sérgio.

Quando a cirurgia aberta ainda é necessária?

Apesar de tantas inovações, a cirurgia aberta continua sendo a opção indicada em situações mais complicadas. Se liga em alguns casos em que ela pode ser a escolha certa:

– Tumores grandes

– Câncer em estágio avançado

– Tumores que afetaram órgãos vizinhos

– Casos com múltiplas aderências

– Quando é necessário ter mais acesso cirúrgico durante a operação

Vale lembrar que, durante um procedimento minimamente invasivo, pode ocorrer a conversão para uma cirurgia aberta, dependendo do que a equipe médica encontrar.

Cirurgia robótica e laparoscopia: um avanço importante

A cirurgia robótica e a laparoscopia trouxeram um novo fôlego para o tratamento oncológico. Isso é especialmente verdadeiro para casos iniciais, que podem se beneficiar de diversas vantagens, como:

– Menor tempo de internação

– Recuperação mais rápida

– Menos sangramentos

– Redução da dor pós-operatória

– Incisões menores

“Essas técnicas trouxeram avanços significativos para a medicina, mas o que realmente importa é escolher o tratamento certo para cada paciente”, afirma Sérgio.

Diagnóstico precoce: a chave do sucesso

É triste, mas muitos casos de câncer no Brasil ainda são diagnosticados em estágios avançados. Isso pode reduzir as opções de tratamento e tornar tudo mais complicado. Por isso, manter os exames em dia e ir ao médico diante de sintomas que não somem faz toda a diferença.

“Hoje em dia, conseguimos acompanhar pacientes por muitos anos após o tratamento. O diagnóstico precoce continua sendo um dos fatores mais decisivos para aumentar as chances de sucesso”, ressalta o cirurgião.