Entenda o efeito platô e aprenda a superá-lo agora

Para muita gente, em algum momento da jornada de emagrecimento, a balança parece entrar em modo férias. É aquele instante em que você se dedica à dieta, malha com frequência, mas os resultados simplesmente não aparecem. Isso é o que chamamos de efeito platô. Durante essa fase, mesmo com os esforços sendo mantidos, a perda de peso desacelera ou dá uma estagnada. É como voltar a viver a velha rotina, não é mesmo?

O médico Dr. Danilo Almeida, especialista em Nutrologia, explica que isso acontece porque o corpo se ajusta à nova rotina de alimentação e exercício. Conforme você perde peso, o corpo acaba reduzindo o gasto energético, fazendo com que o mesmo plano que funcionava bem no começo pareça ineficaz com o passar do tempo. É como se o seu motor de eficiência começasse a falhar.

Causas do efeito platô

Um dos principais responsáveis por esse efeito é a adaptação metabólica. Quando você vai eliminando quilos, o corpo percebe que sua necessidade calórica diminui. Basicamente, ele se adapta e começa a gastar menos energia, mesmo em momentos de descanso. É uma defesa natural que o organismo faz frente ao que encara como uma “fome” prolongada.

Dr. Danilo explica que não é que a dieta tenha perdido a eficácia; o corpo apenas se ajusta. É bom lembrar que a persistência é fundamental para superar essa fase.

Músculo pesa mais que a gordura

Outro detalhe que pode pegar você de surpresa é o ganho muscular. Sabia que músculo pesa mais que gordura, mas ocupa menos espaço? Então, mesmo que a balança não se mova, você pode estar transformando sua composição corporal. É importante não focar apenas no número da balança, mas também nas medidas e na evolução do percentual de gordura. Em um dia agitado, você pode até não perceber que os jeans estão mais confortáveis!

Alterações hormonais impactam o emagrecimento

As vezes, o estresse e a inflamação também têm um papel nesse jogo. Níveis altos de cortisol, por exemplo, geralmente aparecem em noites mal dormidas e com muita tensão. Isso desregula o apetite e pode ocasionar retenção de líquidos, que te deixam com a impressão de que você não está progredindo. Uma boa noite de sono e controles de estresse podem fazer maravilhas!

Deslizes repetidos podem anular o déficit calórico

E quem nunca teve um “momentinho fraco”, não é mesmo? Esses pequenos deslizes — como beliscar sem pensar ou perder o foco no dia a dia — podem somar e, no fim, impedir que você veja os resultados que espera. É fundamental entender que não é só o treino que conta; cuidar da rotina alimentar também faz uma baita diferença. Manter uma constância em cada refeição é chave!

O que fazer quando a balança “trava”

Se você se vê nesse cenário, Dr. Danilo tem algumas dicas práticas para retomar o ritmo de forma leve:

Reveja sua dieta: Aumente a variedade, ajuste quantidades e foque em alimentos nutritivos. Um pequeno choque na alimentação pode ativar seu metabolismo.

Melhore o sono e reduza o estresse: Uma boa noite de sono e controle do estresse fazem maravilhas na regulação do apetite.

Inclua exercícios de força: Trabalhar com pesos ajuda a ganhar ou manter a massa magra, elevando seu gasto energético mesmo em repouso.

Mantenha a consistência: Evitar deslizes frequentes e ter uma rotina firme de treinos e alimentação faz a diferença a longo prazo.

Lembre-se: a estagnação é uma parte normal do emagrecimento. Em vez de se frustrar, enxergue isso como um sinal de que seu corpo está apenas se adaptando. O foco deve estar em ajustes que sejam sustentáveis e que possivelmente ampliem seus resultados a longo prazo.