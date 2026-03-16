Laryssa Ayres e Raphael Vianna na novelinha ‘Uma babá milionária’

O serviço de streaming Globoplay lança, na terça-feira, 17 de março, uma nova série original chamada “Uma Babá Milionária”. Com 51 episódios curtos, cada um com duração de até dois minutos, a produção é marcada por drama, romance, disputas familiares e muitos momentos de tensão.

A série é resultado do trabalho da Formata Produções, com roteiro de Gustavo Reiz e direção de Roberta Richard. O elenco conta com nomes conhecidos como Laryssa Ayres, Fernanda Paes Leme, Juju Teófilo, Paulo Gorgulho, Raphael Vianna e Bia Seidl.

A trama gira em torno de Carolina, interpretada por Laryssa Ayres. Ela vive um drama pessoal ao acreditar que perdeu sua filha durante o parto. Anos mais tarde, ao salvar uma garotinha chamada Eduarda, Carolina entra na vida da poderosa família Vergara. O avô da criança, Horácio, papel de Paulo Gorgulho, a contrata como babá. O grande desafio de Carolina começa quando ela reencontra Fernando, pai de Eduarda, interpretado por Raphael Vianna. Eles já tiveram um encontro no passado, o que reacende velhas emoções e cria tensões.

A relação entre Carolina e Fernando atrai a atenção de Valentina, a noiva ambiciosa de Fernando, interpretada por Fernanda Paes Leme. Para ela, Carolina é uma ameaça aos seus planos. Além disso, a mãe de Fernando, Dolores, interpretada por Bia Seidl, também mostra hostilidade em relação a Carolina, adicionando mais drama ao enredo.

Laryssa Ayres descreve sua personagem como alguém com uma história de vida intensa e cheia de desafios emocionais. “Carolina tem uma carga emocional forte. Estou animada em dar vida a ela e ver como sua história se desenvolve”, comenta.

Por sua vez, Raphael Vianna destaca o ritmo acelerado da história. “É uma trama repleta de surpresas, muita emoção e suspense. Meu personagem está em um momento de reflexão quando eventos inesperados mudam tudo”, explica.

Fernanda Paes Leme complementa que a série mistura drama e humor dentro das intrigas familiares, em que sua personagem é uma vilã clássica. “Ela é diabólica, mas também divertida. Muitas reviravoltas acontecem ao longo da atuação dela”, diz.

Gustavo Reiz, criador da série, ressalta que o formato de episódios curtos exige uma abordagem diferenciada em relação aos personagens. Segundo ele, as histórias precisam ser rápidas e impactantes, pois o público consome esse tipo de conteúdo em momentos de deslocamento, como em transportes públicos.

Os sete primeiros episódios de “Uma Babá Milionária” estarão disponíveis gratuitamente nas redes sociais do Globoplay para usuários que se registrarem. Após isso, os demais episódios poderão ser acessados somente por assinantes do serviço, destacando a intenção de criar um conteúdo adaptado para o consumo móvel e fragmentado.