Chicago troca estátua de Colombo por homenagem à Madre Cabrini

A prefeitura de Chicago, nos Estados Unidos, anunciou a instalação de uma estátua de Madre Francisca Xavier Cabrini, conhecida como Madre Cabrini, no Parque Arrigo, localizado no bairro Pequena Itália. Este monumento irá substituir a estátua de Cristóvão Colombo, que foi removida em 2020 após protestos pelos direitos civis, desencadeados pela morte de George Floyd.

A retirada da estátua de Colombo foi parte de um movimento mais amplo para reavaliar figuras históricas que não refletem os valores contemporâneos da sociedade. Desde a remoção, o pedestal estava vazio. A escolha de Madre Cabrini ocorreu após uma votação promovida pelo Distrito de Parques de Chicago, com Cabrini recebendo cerca de 40% dos votos em uma lista que incluía oito finalistas.

Madre Cabrini, uma imigrante italiana que se tornou cidadã americana e foi canonizada pela Igreja Católica, é conhecida por seu trabalho humanitário. O Bispo de Brooklyn, Nicholas DiMarzio, ressaltou a relevância da homenagem, destacando o impacto das instituições que ela fundou, como escolas, orfanatos e hospitais, que assistiram muitos imigrantes italianos em situação de vulnerabilidade.

O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, também enfatizou a importância da escolha, mencionando que Madre Cabrini não apenas ajudou famílias imigrantes em sua chegada à cidade, mas construiu estruturas que mudaram vidas.

Além da nova estátua no Parque Arrigo, uma área do Grant Park, que anteriormente abrigou outra estátua de Colombo, será transformada em um espaço para exposições artísticas. Esse local terá foco em celebrar as diversas comunidades que compõem Chicago.

A instalação da nova estátua de Cabrini também encerra uma disputa legal com o Comitê Cívico Conjunto de Ítalo-Americanos (JCCIA), que havia processado a prefeitura pela remoção de Colombo. Como parte do acordo, a estátua de Colombo será emprestada para um futuro museu dedicado à imigração italiana.

O processo para selecionar o artista responsável pela nova escultura de Madre Cabrini começará em 1º de março.