Audiência da participação de Galvão Bueno no domingo legal

No último domingo (1º), a participação de Galvão Bueno em uma edição especial do programa “Passa ou Repassa”, exibido dentro do “Domingo Legal”, gerou uma média de 5 pontos de audiência. Embora tenha ficado atrás do programa da Globo, que alcançou 10 pontos, a atração garantiu a vice-liderança, superando a Record, que ficou com 4 pontos.

Esse episódio serviu como preparação para a estreia do novo programa esportivo “Galvão F.C.”, que vai ao ar nesta segunda-feira (2), às 22h30, após o “Programa do Ratinho”. Durante sua participação, Galvão expressou entusiasmo ao agradecê-lo por estar presente no programa. Ele destacou sua admiração por Portiolli e reafirmou a importância de Silvio Santos, fundador do SBT, em sua carreira, ressaltando que a emissora sempre será histórica.

O “Galvão F.C.” propõe uma combinação entre futebol e entretenimento, trazendo análises esportivas e quadros descontraídos. O apresentador explicou que o programa contará com a participação de especialistas como Nadine e Mauro Beting, além de outras figuras conhecidas do público. A banda “Los Buenos” também fará parte da atração, e dinâmicas interativas com a plateia estão no planejamento.

Galvão falou sobre as novidades que a emissora está trazendo em seu núcleo esportivo, incluindo transmissões da Champions League, que serão narradas por Tiago, e os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo sob sua condução. Ele adiantou que parte da equipe estará nos Estados Unidos durante o Mundial.

Para a estreia do “Galvão F.C.”, o time contará com Galvão, Vampeta, Mauro Beting, Mauro Neves e Nadine, além de um convidado especial, que será Ratinho. O plano para a estreia inclui uma interação direta entre Galvão e Ratinho, que se transferirão de um estúdio para outro ao vivo, promovendo um clima leve e divertido, característico da emissora.

A nova proposta visa entreter os espectadores com um mix de esporte e dinâmica de show, prometendo um programa repleto de alegria e interação com o público.