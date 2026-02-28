Dia da ressaca: saiba o que comer e beber para recuperar-se rápido

O mês de fevereiro chegou ao fim e, junto com ele, vem aquele sentimento que muitos de nós conhecemos bem: a ressaca. Celebrada no dia 28 de fevereiro, ela traz uma combinação de dor de cabeça, náusea, cansaço extremo e boca seca — especialmente depois de dias e noites de festa. Sem contar que o calor, a falta de hidratação e a alimentação irregular podem agravar ainda mais essa situação.

De acordo com o médico Dr. Danilo Almeida, a ressaca é a forma que o corpo encontra de reagir ao excesso de álcool. Ele explica que o organismo trata o álcool como uma toxina. E, quando seu consumo é exagerado, o fígado acaba sobrecarregado, desidratando o corpo e bagunçando o equilíbrio de eletrólitos e neurotransmissores.

Embora a ressaca geralmente se resolva sozinha, é importante ficar de olho nos sinais do nosso corpo. Às vezes, aquele mal-estar pode indicar algo mais sério, como intoxicação alcoólica. Vamos ver algumas dicas para aliviar os sintomas, quais alimentos podem ajudar e quando é hora de procurar um médico.

Cuidados antes de beber

A prevenção começa antes de você levantar o copo. O Dr. Danilo Almeida ensina que beber de estômago vazio intensifica os efeitos do álcool e, consequentemente, a ressaca do dia seguinte. Por isso, uma refeição equilibrada, com proteínas, fibras e uma gordura saudável, ajuda a diminuir a absorção do álcool na corrente sanguínea.

E não se esqueça de se hidratar! Quem já começou a beber desidratado sabe que isso pode aumentar os sintomas da ressaca. Por isso, tomar água antes e durante a festa vai fazer toda a diferença.

Hidratação é prioridade

A desidratação é, definitivamente, um dos maiores vilões da ressaca. O álcool vai agindo como um diurético, fazendo você perder mais líquidos. Por isso, a primeira coisa a fazer após uma noite de bebidas é repor essa água perdida.

O Dr. Almeida recomenda que você ingresse líquidos ao longo do dia e dê preferência a isotônicos ou água de coco, que ajudam a repor minerais. “A hidratação adequada melhora a dor de cabeça, reduz o cansaço e auxilia o fígado na metabolização do álcool”, afirma ele.

Alimentos que ajudam na recuperação da ressaca

Comer bem faz toda a diferença na recuperação. E, mesmo que o corpo esteja cansado, é importante evitar jejum ou se jogar em comidas rápidas e pouco nutritivas, como aquele miojo cheio de sódio. O ideal é optar por opções saudáveis que exijam pouco esforço na hora do preparo. Aqui estão alguns alimentos que podem ajudar:

Ovos : ricos em cisteína, um aminoácido super útil para o fígado na metabolização do álcool.

: ricos em cisteína, um aminoácido super útil para o fígado na metabolização do álcool. Banana : cheia de potássio, que se perde com a diurese provocada pela bebida.

: cheia de potássio, que se perde com a diurese provocada pela bebida. Aveia : ajuda a estabilizar o nível de açúcar no sangue e fornece energia de maneira gradual.

: ajuda a estabilizar o nível de açúcar no sangue e fornece energia de maneira gradual. Frutas cítricas : ricas em vitamina C, que ajuda o corpo a combater os radicais livres.

: ricas em vitamina C, que ajuda o corpo a combater os radicais livres. Caldo ou sopas leves: ajudam na hidratação e fornecem uma dose controlada de sódio.

O que não fazer durante a ressaca

Algumas escolhas podem piorar sua ressaca. O Dr. Almeida recomenda evitar bebidas alcoólicas “para rebater a ressaca” e também alimentos muito gordurosos, ultraprocessados e o excesso de café, já que eles podem irritar ainda mais o estômago e prolongar os sintomas.

Fique atento também ao uso de analgésicos. Misturá-los com álcool pode sobrecarregar ainda mais o fígado, e isso definitivamente não é o que você precisa agora.

Quando se preocupar

Na maioria das vezes, a ressaca se vai em até 24 horas. Mas existem alguns sinais que indicam que pode ser hora de buscar ajuda médica. O Dr. Danilo Almeida aponta os seguintes sintomas de alerta:

Vômitos persistentes ou com sangue.

Confusão mental ou sonolência excessiva.

Dificuldade para respirar.

Dor abdominal intensa.

Tremores, convulsões ou desorientação.

Esses sinais podem indicar uma intoxicação mais severa ou complicações que merecem atenção profissional. Então, se você perceber algum desses sintomas, não hesite em procurar um médico.

Posso apostar que, depois de tudo isso, você já está se sentindo um pouco mais preparado para curtir suas celebrações com mais consciência e, quem sabe, evitar os efeitos da ressaca na próxima vez.