Paridade de importação irá influenciar preços do trigo no Brasil

Autor Diogo Sobral
Paridade de importação deve definir rumo dos preços do trigo no Brasil
Paridade de importação deve definir rumo dos preços do trigo no Brasil

Mercado de Trigo Passa por Mudança com Preços Abaixo da Expectativa

A produção nacional de trigo no Brasil alcançou cerca de 8 milhões de toneladas, enquanto a demanda total é de aproximadamente 13 milhões de toneladas. Esse cenário faz com que o mercado interno opere com preços inferiores aos valores de importação, levando a uma situação de transição para o trigo brasileiro.

Atualmente, os moinhos estão temporariamente abastecidos e com estoques confortáveis, muitos até março ou início de abril. Essa situação é resultado de compras antecipadas, especialmente da Argentina, o que diminuiu a necessidade de novas aquisições. Entretanto, alguns produtores estão negociando volumes para liberar espaço em seus armazéns para a nova safra de verão, aumentando assim a oferta disponível no mercado.

Élcio Bento, analista do setor, observa que o enfraquecimento dos preços se deve a uma combinação de uma demanda fraca e uma oferta que, embora limitada, é suficiente para suprir o mercado no momento. Ele acredita que existe espaço para recuperação nos preços assim que a demanda voltar a crescer. Os preços internos estão atualmente aquém das cotações internacionais, e é a “paridade de importação” que determina os preços no Brasil. Em um país que depende das importações devido à sua produção insuficiente, esse balizador é fundamental.

A expectativa é de que a recuperação nos preços comece com um aumento nas compras pelos moinhos, previsto para ocorrer a partir da segunda quinzena de março ou início de abril. Neste período, o comportamento das cotações pode mudar, principalmente em função do câmbio e do mercado internacional. Por exemplo, o dólar tem flutuado abaixo de R$ 5,20, e uma safra global recorde pode pressionar os preços internacionais. Se o câmbio oscilar ou se os preços no exterior subirem, isso poderá refletir positivamente nos valores do trigo no Brasil.

Para esses próximos meses, o produtor rural deve se atentar a três pontos principais: a oscilação do dólar, as cotações internacionais e o ritmo de compras dos moinhos. Se os preços internos continuarem em um patamar abaixo da paridade de importação, é esperado um ajuste para cima durante a entressafra. Estruturas comerciais como vendas escalonadas e atenção às oportunidades de mercado podem os ajudar a aproveitar possíveis altas.

Além disso, manter uma comunicação fluida com cooperativas, tradings e moinhos ajudará a entender a demanda regional, especialmente em um ano marcado por incertezas sobre a qualidade do trigo importado. Em resumo, o monitoramento e o planejamento serão essenciais, já que as condições do câmbio e do mercado externo influenciarão claramente a rentabilidade do trigo no país nos próximos anos.

Resumo

  • Pressão sobre os Preços: Os preços internos do trigo estão baixos devido a estoques rigorosos dos moinhos e uma oferta temporária alta no mercado. Apesar disso, o preço atual ainda está abaixo da paridade de importação, indicando potencial valorização futura.

  • Déficit de Produção: O Brasil enfrenta um déficit na produção de trigo, necessitando importar para atender a demanda. Isso implica que os preços internos tendem a ajustar-se às cotações internacionais e ao câmbio.

  • Fatores Decisivos: A recuperação nos preços deve ocorrer entre o final de março e o começo de abril, conforme moinhos voltem a comprar. Os produtores devem monitorar cuidadosamente o dólar e o mercado internacional para se antecipar a possíveis variações nos preços.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

