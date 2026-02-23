SBT encerra SBT Manhã e estreia novo jornal com Thiago Gardinali

O SBT está passando por mudanças em sua programação matinal e anuncia a estreia de um novo programa chamado “Se Liga, Brasil”. O jornalista Thiago Gardinali, que acumulou mais de 30 anos de experiência, deixou a Record para assumir a apresentação do novo matinal. O programa vai ao ar a partir de 2 de março e irá substituir o “SBT Notícias” e o “SBT Manhã”, que foi encerrado após nove meses de exibição.

“Se Liga, Brasil” será transmitido de segunda a sexta-feira, das 4h45 às 8h30. Além disso, haverá uma edição especial aos sábados, no horário das 11h às 14h45, que substitui o “SBT Notícias 1ª Edição”. A única parte do telejornal que continuará na grade de programação será a edição noturna.

As primeiras chamadas do programa foram gravadas no dia 23 de fevereiro e devem começar a ser exibidas a partir do dia 25. Embora a formalização da contratação de Gardinali ainda não tenha sido concluída, a emissora está prevista para finalizar o processo ainda esta semana.

O novo matinal terá um foco em cobertura policial, abordando temas populares, mas também vai incluir análises de assuntos atuais e participar da discussão sobre tópicos que estão repercutindo nas redes sociais. Gardinali não será apenas o apresentador, mas também estará envolvido na construção do conteúdo do programa, utilizando sua vasta experiência no setor.

A diretora do SBT, Daniela Beyruti, escolheu Gardinali para trazer um profissional alinhado ao perfil editorial da emissora. Ele tem um histórico que inclui passagens pela RedeTV!, onde atuou em programas de entretenimento e cobertura do Carnaval, além de ter sido apresentador do “Balanço Geral” na Record. Sua escolha para o SBT destaca a importância que a emissora dá a este novo projeto.

A mudança no formato do programa matinal reflete a estratégia do SBT em transformar a faixa da madrugada e da manhã em uma área de crescimento, buscando um conteúdo mais robusto e envolvente para o público.