Curitiba tem novo secretário da Educação

Curitiba Nomeia Novo Secretário Municipal da Educação

Na última segunda-feira (23), a Prefeitura de Curitiba anunciou a nomeação de Paulo Afonso Schmidt como o novo secretário municipal da Educação. A decisão veio após a exoneração de Jean Pierre Neto, que deixou o cargo na última sexta-feira (20). A troca de lideranças na área educacional ocorre em um momento em que a gestão busca fortalecer a educação na capital.

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) afirmou que a nova Administração visa melhorar a qualidade do ensino, valorizar os profissionais da educação e aumentar os resultados pedagógicos das escolas municipais. Segundo ele, essas ações são essenciais para o desenvolvimento da cidade.

Paulo Afonso Schmidt traz uma vasta experiência para o cargo, tendo atuado por 14 anos na gestão pública em Curitiba. Ele já ocupou a Secretaria da Educação em gestões anteriores e também liderou a mesma pasta no Governo do Paraná. Além disso, foi conselheiro estadual de Educação, o que complementa sua trajetória nessa área.

Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Schmidt possui especializações em Gestão Pública e Controle e Gestão da Qualidade, com treinamentos realizados no Japão e no Reino Unido. Ele também participou de um programa executivo na Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos.

Em seu pronunciamento após a nomeação, Schmidt expressou sua honra e responsabilidade ao assumir a função. Ele enfatizou a importância da educação como base para o crescimento de Curitiba e se comprometeu a trabalhar em colaboração com a comunidade escolar. O novo secretário planeja ouvir alunos, professores, gestores e familiares para fortalecer as iniciativas de ensino e aprendizado na cidade.

Exoneração de Jean Pierre Neto

A saída de Jean Pierre Neto, o ex-secretário, não foi acompanhada de uma justificativa oficial pela Prefeitura. Sua exoneração ocorre em meio a uma denúncia publicada pelo cientista político Rafael Perich, que alegou irregularidades relacionados à mudança do salário de uma servidora da Secretaria de Educação.

Perich informou, por meio de suas redes sociais, que a servidora teve um salário de R$ 23.371,92 registrado em janeiro deste ano. Entretanto, o site da Secretaria apontava que seu vencimento era de R$ 10.283,46. A situação foi levada à tribuna da Câmara Municipal pela vereadora Laís Leão (PDT), gerando mais questionamentos sobre a gestão anterior.

Procurada, a Prefeitura de Curitiba não se manifestou sobre as alegações envolvendo o ex-secretário.

Com a nova nomeação, espera-se que Paulo Afonso Schmidt leve adiante as questões relacionadas à educação na cidade, promovendo um ambiente mais favorável ao aprendizado e à valorização dos profissionais da área.