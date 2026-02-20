‘Mãe’ alcança recorde de audiência em São Paulo com 10,5 pontos

Na noite de 19 de fevereiro, a novela “Mãe”, exibida pela Record, alcançou o melhor desempenho de audiência desde sua estreia. Durante a exibição do capítulo, que ocorreu entre 21h47 e 22h52, a trama registrou uma média de 7,7 pontos com 13,4% de participação em São Paulo. Esses números superaram em mais do que o dobro a terceira colocada, que obteve apenas 3,3 pontos.

O pico de 10,5 pontos ocorreu em um momento de alta tensão, durante uma das cenas decisivas da história. A Record conseguiu, assim, ampliar sua vantagem sobre outras emissoras durante a faixa horária.

A trama se intensificou nos momentos finais, quando a personagem Şule confrontou Cengiz, que estava sendo acusado de assassinato e acabou detido novamente pela polícia. A decisão de Şule de deixar os filhos sozinhos para ir à delegacia em busca de ajuda para o marido evidenciou sua lealdade cega, um dos principais motores da narrativa.

Esse tipo de desenvolvimento emocional, que coloca os personagens em situações críticas com impactos diretos nas relações familiares, costuma atrair grandes audiências nos dramas turcos transmitidos à noite na televisão brasileira. O resultado da novela “Mãe” reafirma que a estratégia de concentrar os eventos mais impactantes nos capítulos finais foi eficaz, atraindo uma audiência considerável em sua despedida.