‘Em família’ lidera audiência na Globo

No domingo, 22 de março, o programa “Eliana em Família”, exibido pela Globo, apresentou uma queda na audiência em relação à semana anterior, mas ainda assim conseguiu liderar na faixa vespertina.

Durante sua exibição, o programa registrou uma média de 8 pontos, com pico de 11 pontos e 20,4% de participação dos aparelhos sintonizados, segundo medições feitas entre 14h14 e 15h28. Isso representa uma redução de 25% em comparação com a semana anterior, quando o programa alcançou 11 pontos.

Na competição com outras emissoras, o SBT ficou em segundo lugar com 6 pontos, impulsionado pelo programa “Domingo Legal”. A Record obteve a terceira posição, marcando 4 pontos durante a exibição do game show “Boom!”, apresentado por Tom Cavalcante.

Uma diferença importante nesta edição foi que “Eliana em Família” foi transmitido logo após a sessão de filmes “Temperatura Máxima”, ao contrário da sua estreia, que contou com a audiência de uma edição extra do Big Brother Brasil 26. A atração, que começou forte herdando 11 pontos, caiu rapidamente para 7 pontos, quase empatando com o SBT.

No conteúdo deste domingo, a apresentadora Eliana recebeu Ana Maria Braga, Tati Machado e Wesley Safadão como jurados em uma competição musical. Além disso, a apresentadora também visitou a casa do cantor Dilsinho, onde ele compartilhou momentos de sua vida pessoal e familiar.

O programa é dirigido por Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva e roteiro final de Raq Affonso. A direção de gênero é de Monica Almeida.