Jovem morre em acidente na PR-092, Jaguariaíva

Um jovem de 23 anos morreu em um acidente grave na PR-092, em Jaguariaíva, na noite de domingo (22). Ele dirigia um carro modelo Gol, que estava trafegando na contramão da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista estava dirigindo na direção de Arapoti para Jaguariaíva quando, no quilômetro 203, acabou colidindo frontalmente com um caminhão modelo Ford Cargo que seguia na direção oposta.

Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e faleceu no local do acidente. O motorista do caminhão, de 41 anos, não sofreu ferimentos e saiu ileso.

Esse trágico evento destaca a importância de respeitar as regras de trânsito, especialmente a sinalização que determina a direção correta dos veículos nas estradas.